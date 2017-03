Espécie de besouro ameaça a vida das cerejeiras no Japão

As icônicas cerejeiras do Japão, que encantam milhões de pessoas no país e atrai muitos turistas do exterior, estão ameaçadas por uma espécie de besouro, a qual os especialistas temem que poderá dizimar árvores de sakura em toda a nação.

O Ministério do Meio Ambiente iniciou procedimentos para ter o besouro da espécie Aromia bungii, designado como espécie exótica invasora e proibir importações ou criação nacional da criatura.

A medida ocorre um pouco tarde, cita a reportagem do Yomiuri, para centenas de cerejeiras em todo o país, todavia, após os besouros terem sido importados para o Japão em cargos de madeira originários da China, Vietnã e outras partes do Sudeste Asiático.

Os besouros foram identificados pela primeira vez na província de Aichi em 2012. Desde então, centenas de árvores foram derrubadas em Tóquio, assim como em Saitama, Gunma, Tokushima, Tochigi e Osaka.

“É provável que locais para apreciar a beleza das cerejeiras desapareçam do Japão dentro de várias décadas”, disse Ryutaro Iwata, professor de entomologia florestal da Nihon University ao jornal Yomiuri.

Especialistas alertam que os besouros se reproduzem rapidamente e têm preferência por cerejeiras e pessegueiros. As criaturas fazem buracos nos troncos das árvores antes de emergirem nos meses de verão.

Autoridades locais admitem que elas foram pegas de forma desprevenida pela rápida propagação da peste, para a qual não existe um pesticida efetivo.

Poucas coisas são genuinamente japonesas como as flores de cerejeira e o progresso do desabrochar do sakura é seguido com zelo religioso. Segundo a agência meteorológica, as flores de cerejeira vão desabrochar um pouco mais tarde que o normal neste ano.

Fonte: Yomiuri Imagem: Yomiuri, Bank Image