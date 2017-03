Autenticidade é o foco principal do primeiro parque da Lego ao ar livre do Japão

Expectativa para inauguração da Legoland no Japão

O primeiro Legoland a céu aberto do Japão foi criado com muito esforço voltado a tornar suas construções mais autênticas, antes de sua inauguração na cidade de Nagoia (Aichi) em 1 de abril, disse o presidente do parque, Torben Jensen, em uma recente entrevista.

Além de oferecer mais de 40 atrações, os visitantes poderão ver recriações Lego de cenários japoneses e animais que levaram cerca de 500.000 horas de mão de obra para serem produzidos.

O Japão já tem seus Legolands em Tóquio e Osaka, contudo, ambos são instalações fechadas, em shopping centers. O parque em Nagoia, a primeira instalação em grande escala de seu tipo no país, segue o modelo de 7 parques no exterior.

O parque temático Legoland tem previsão de abrir as portas em 1o. de abril. A infraestrutura deste parque temático será enorme (veja a notícia).

Segundo Jensen, ao contrário de outros parques temáticos no Japão, o novo Legoland é inteiramente dedicado a famílias com crianças entre 2 a 12 anos de idade. Funcionários estão sendo treinados para interagir com os pequenos, salienta Jensen.

O Legoland realizou várias medidas para acomodar jovens visitantes, incluindo versões menores de montanhas-russas para crianças que geralmente tem suas entradas barradas em tais atrações por causa de preocupações em relação à segurança.

Futuramente, disse Jensen, a empresa já assegurou um terreno para expandir em 40% o parque de 9.3 hectares e planeja abrir um hotel com tema Lego no ano de 2018 e um aquário dentro dele.

Este novo parque temático promete ser um sucesso no Japão. Agora resta aguardar a inauguração!

Para mais informações: Legoland (em japonês)

Fonte: Japan Times Imagem: Legoland