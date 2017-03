Aquário será inaugurado perto do novo parque da Lego em Nagoia

A empresa britânica Merlin Entertainments Plc. que vai inaugurar o parque ao ar livre da Lego em Nagoia no mês de abril, anunciou que também vai abrir um aquário, planejado para 2018.

A empresa já opera aquários em cerca de 50 países e regiões em todo o mundo, incluindo Reino Unido, Tailândia, Estados Unidos e Coreia do Sul, sob sua marca Sea Life.

Além da exibição de criaturas marinhas, o parque temático de vida marinha também vai oferecer eventos envolventes. Sua escala e outros detalhes serão trabalhados posteriormente.

Com o Aquário Público do Porto de Nagoia, localizado no Garden Pier, a somente alguns quilômetros de distância, o novo aquário poderia aquecer uma competição entre as duas instalações.

Fonte: Asahi Imagem: Asahi, Bank Image