Temporada de sakura: conheça os diferentes tipos de cerejeiras

Há mais de cem variedades de flores de cerejeira no Japão. Poucas delas são variedades silvestres nativas das florestas japonesas, como a Yamazakura, mas a maioria delas vêm sendo cultivadas pelos humanos ao longo dos séculos para uso decorativo em jardins e parques. Sem dúvida, a variedade de cerejeira mais popular hoje é a Somei Yoshino.

Há várias características que diferenciam as muitas variedades de sakura. Algumas delas são óbvias, que podem ser facilmente reconhecidas:

Número de pétalas

A maioria das cerejeiras selvagens, mas também muitas variedades de árvores cultivadas, têm flores com 5 pétalas. No entanto, algumas espécies têm flores que consistem de 10, 20 ou mais pétalas. Árvores que dão flores com mais de 5 pétalas são chamadas de Yaezakura.

Cores das flores

A maioria das variedades produzem flores que vão do rosa claro ao branco, mas há algumas cerejeiras com flores rosa escuro, amarela ou verdes. Além disso, a cor de algumas das variedades das flores de cerejeira podem mudar enquanto elas estão em floração. Por exemplo, uma flor pode desabrochar na cor branca e mudar a cor para rosa no decorrer de poucos dias.

As folhas novas

No caso de árvores com floração antecipada, as folhas novas geralmente não aparecem até após a plena floração, o que dá às árvores uma aparência atrativa e homogênea. No caso de floração tardia, as folhas aparecem geralmente antes das flores, dando à árvores uma aparência mais heterogênea. Além disso, a cor das folhas novas difere entre as variedades. Na maioria dos casos, as folhas novas são verdes, castanho-acobreado ou algo entre as duas cores.

Tempo de floração

A maioria das variedades de sakura florescem na primavera. A Yaezakura, cerejeiras com flores de mais de 5 pétalas, por exemplo, são tipicamente as últimas a abrirem suas flores, com períodos de floração cerca de 2 a 4 semanas após a maioria das espécies de 5 pétalas. Algumas variedades extremas florescem no final do outono e durante os meses de inverno.

Forma da árvore

As árvores de cerejeira exibem vários hábitos de crescimento e apresentam diferentes formas: triangular, colunar, em V, chorão, plana, etc.

As variedades mais comuns de sakura:



Somei Yoshino

Cultivada durante o período Edo em Tóquio, a Somei Yoshino é sem dúvida a cerejeira mais numerosa no Japão. As árvores dessa variedade dão flores de 5 pétalas na cor rosa claro, quase branca. Sua aparência é particularmente intensa graças, em parte, ao fato de que sua folhas novas não emergem até após o pico da temporada de floração.



Yamazakura

A Yamazakura é a variedade mais comum de cerejeira do Japão que na verdade cresce amplamente na natureza, ao contrário dos cultivares como a Somei Yoshino. Suas flores são rosa bem claro e têm 5 pétalas relativamente pequenas. As folhas novas dessa espécie se desenvolvem ao mesmo que as flores, dando à árvore uma aparência um tanto menos intensa que a Somei Yoshino.



Shidarezakura (Cerejeira Chorão)

As cerejeiras-chorão têm galhos caídos e estão entre as mais comuns e admiradas espécies no Japão. Há dois tipos: árvores que dão flores com 5 pétalas e árvores que dão flores com mais de 5 pétalas. A última é chamada de Yaeshidarezakura e floresce cerca de 1 semana depois das de 5 pétalas.

Algumas variedades de sakura com floração antecipada:







Kanzakura

Período médio de floração (em Tóquio): final de fevereiro a meados de março

A Kanzakura está entre as primeiras cerejeiras a florescerem. Ela é somente encontrada em números relativamente pequenos em alguns parques de cidades onde elas surpreendem e alegram os visitantes com seu calendário de floração antecipado.



Kawazuzakura

Período médio de floração (em Tóquio): meados de março

Nomeada em homenagem à Vila de Kawazu, na Península de Izu, onde a variedade da árvore foi originalmente cultivada, a Kawazuzakura está entre as cerejeiras com a floração mais antecipada. Várias delas florescem durante o festival em Kawazu, que é realizado anualmente no final de fevereiro e início de março. A árvore é menos conhecida em outras partes do Japão.



Kanhizakura

Período médio de floração (em Tóquio): meados ao final de março

Essa árvore com flores rosa escuro em formato de sinos é nativa de Taiwan e Okinawa onde floresce no início de janeiro a fevereiro. Em parques de Tóquio ela geralmente não está em desenvolvimento até meados de março, mas mesmo assim está entre uma das variedades com a floração mais antecipada.

Algumas variedades de sakura com floração tardia:







Ichiyo

Período de floração (em Tóquio): meados de abril

A flor da Ichiyo tem cerca de 20 pétalas na cor rosa, e suas folhas novas são verdes. Ela está entre as variedades mais comuns e com floração tardia encontradas em parques e jardins do Japão.



Ukon

Período médio de floração (em Tóquio): meados de abril

A Ukon têm flores com cerca de 10 a 20 pétalas e folhas castanho- acobreadas. A espécie é facilmente reconhecida pela característica amarelada de suas flores.



Kanzan

Período médio de floração (em Tóquio): meados ao final de abril

Dentre as muitas variedades de Yaezakura, a Kanzan é uma das mais comuns. Uma única flor da espécie tem cerca de 30 a 50 pétalas rosas. As folhas novas são castanho-acobreadas.



Fugenzo

Período médio de floração (em Tóquio): meados ao final de abril

A Fugenzo é uma Yaezakura com floração tardia cujas flores têm de 30 a 40 pétalas cada. De branca a rosa bem claro quando abrem, as flores adquirem a cor de um rosa mais escuro com o passar do tempo. As folhas são castanho-acobreadas.



Shogetsu

Período médio de floração (em Tóquio): meados ao final de abril

A Shogetsu é uma Yaezakura de floração tardia com flores largas de 20 a 30 pétalas cada. As folhas novas são verdes.



Kikuzakura (Cerejeira Crisântemo)

Período médio de floração em Tóquio: final de abril ao início de maio

A Kikuzakura tem mais de 100 pétalas por flor! E também é uma das árvores com a floração mais tardia. Na verdade, quando as flores estão no auge, as folhas novas já se desenvolveram quase que completamente e de alguma forma escondendo as flores.



Jugatsuzakura (Cerejeira de Outono)

Período médio de floração em Tóquio: outubro a janeiro e primavera

A Jugatsuzakura (literalmente “Cerejeira de Outubro”) é uma das variedades que floresce no outono e no inverno. As flores são pequenas e esparsas, mas oferecem uma surpreendente visão em combinação com as cores de outono ou neve.

