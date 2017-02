Sapporo Snow Festival: maior festival de neve do Japão tem início

Em sua 68ª edição, o Sapporo Snow Festival, em Hokkaido, é o maior evento de inverno do Japão. Anualmente, o festival atrai cerca de 2 milhões de pessoas de todo o país e do exterior aos seus 3 locais de realização.

Os principais atrativos são a neve e esculturas de gelo exibidas em dois dos locais do festival. O Parque Odori (Odori Park), o principal local para o festival (que terá início em 6 de fevereiro) é onde a maioria das criações serão encontradas. Algumas também se alinharão na rua principal do distrito Susukino e, no final da tarde, as esculturas serão iluminadas até as 23h (até as 22h no Parque Odori).

No local final do festival, a cúpula comunitária Tsudome, as famílias já podem participar, desde quarta-feira (1), de várias atividades relacionadas ao inverno como tobogãs de gelo, rafting de neve e um labirinto de boneco de neve. No local também haverá culinária típica de Hokkaido e bebidas à venda de lojas locais.

Sapporo Snow Festival (さっぽろ雪まつり)

Período de realização:

Odori e Susukino : de 6 (segunda-feira) a 12 (domingo) de fevereiro de 2017

Tsudome: de 1 (quarta-feira) a 12 (domingo) de fevereiro de 2017

