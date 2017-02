O significado dos nomes das províncias do Japão – Especial Kyushu e Okinawa (Parte 7 de 7)

Quarenta e sete províncias em um território com apenas 377.900 km². Só para se ter ideia, o Brasil é 22,5 vezes maior que o território japonês (8.516.000 km²), e tem menos unidades federativas que o Japão (26 estados e 1 distrito federal).

Mas vocês já se perguntaram qual o significado dessas províncias? Entenda hoje estes significados, sua origem e história, nesta última edição especial de Kyushu e Okinawa ao sul do Japão!

Região de Kyushu

1 – Fukuoka – 福岡県

A atual província foi batizada com esse nome devido ao local de nascimento de Kuroda, em Bizen Fukuoka (Setouchi, Okayama). Kuroda controlava a antiga província de Chikuzen, que agora não recebe mais esse nome.

Fukuoka significa uma colina cheia de felicidades.

2 – Saga – 佐賀県

Saga, que é nome da província, se origina do antigo condado de Saga, que se tornou a localização da prefeitura quando ocorreu a instalação das províncias na era Meiji.

Antigamente, Saga era principalmente escrito pelo ideograma “佐嘉“. Posteriormente, começou-se a ser escrita como “佐賀“. Na Revolução Meiji, a nova escrita foi consolidada.

Saga pode possuir vários significados, sendo o mais provável “comemorar o auxílio ou quem o faz”.

3 – Nagasaki – 長崎県

O nome “Nagasaki” se origina do clã “Nagasaki”.

O clã dos Nagasaki vieram do clã dos “Chiba” e são conhecidos por originar o nome da província. O clã Chiba construiu uma mansão no longo cabo onde é localizado atualmente o escritório da prefeitura de Nagasaki, e dominava uma vasta área que se estendia desde Fukahori até Togitsu, ambas cidades de Nagasaki localizadas próximas ao Porto de Nagasaki. O clã Chiba nomeou o clã Nagasaki para cuidar destas áreas.

Nagasaki significa um promontório longo.

4 – Kumamoto – 熊本県

A província de Kumamoto antigamente era escrita pelos kanji de 隈本.

Existem algumas teorias sobre a origem de 隈本, mas há uma tradição de associá-lo a Noritaka Kikuchi. O nome 隈本 foi visto pela primeira vez nas literaturas da era de Nanbokucho (1336 – 1392), e como o kanji de 隈 inclui o ideograma de 畏 (Kashikomaru, Osoreru), que significa “obediência a alguém superior”, Kiyomasa Katō , um daimiô e shogun da época, não achava que era um nome digno para a habitação de shoguns e modificou o ideograma para 熊.

Kumamoto significa um lugar de ursos.

5 – Oita – 大分県

Segundo o livro “Crônicas de Bungonokuni”, Oita foi um nome escolhido pelo Imperador Keiko. Quando o imperador foi à região, ele falou: “Esta é uma terra cheia de surpresas. Obviamente devemos nomeá-la de 碩田国 (Okitanokuni)”. Okita significa enormes plantações.

Entretanto, as planícies de Oita estão longe de serem amplas, aliás é um terreno muito estreito e complexo. Devido a isso, uma teoria estabelecida recentemente mostra a visão de que Okita (多き田), que possui o mesmo significado mostrado anteriormente, virou 大分 (Oita).

Oita significa uma quantidade muito grande.

6 – Miyazaki – 宮崎県

A origem de Miyasaki vem de 宮前 (com mesma leitura), que significa “na frente do templo”.

Como estas terras eram localizadas na frente do Templo de Takachiho, moradia do primeiro imperador japonês, o Imperador Jimmu, a região começou a ser chamada de Miyasaki. Entretanto, o ideograma mudou e virou 宮崎.

Miyazaki significa um templo localizado em um cabo.

7 – Kagoshima – 鹿児島県

Antigamente, Kagoshima era chamada comumente de Sakurajima (桜島).

A origem do nome Kagoshima pode se originar pelo fato de que muitos filhotes de cervos viviam na região (鹿の子 – Shika no Ko), ou da palavra カグ (Kagu) que se refere a vulcões, ou ainda pelo fato de muitos marinheiros terem vivido na região (水夫 – Kako).

Região de Okinawa

Okinawa – 沖縄県

Okinawa, que também pode ser designada por Okinaha ou Okonaha, não possui uma origem certa, mas se pode verificar que uma deusa da luxúria tinha o nome de Okinawa no “Omorosaushi”, uma antiga coleção de canções locais. Este fato indica que existia um templo para a deusa.

Na literatura japonesa em geral, o nome “Akonaha” (阿児奈波) apareceu pela primeira vez no Tō Daiwajō Tōseiden (779), uma biografia do monge Ganjin. 沖縄 é o equivalente fonético japonês para esse nome (lembrando que Okinawa não era um território japonês), contudo, esse kanji só veio a aparecer no “Nanto-Shi” (1719), escrito por Hakuseki Arai, que teria criado o kanji para a palavra “Okinaha” que apareceu no “Nagatobon Heike Monogatari”, um livro de épicas militares da glória e queda do clã Ise Heishi.

O governo do Japão eliminou o Reino de Ryukyu e, quando determinou que Okinawa seria parte do Japão, utilizou os ideogramas 沖縄.

Okinawa significa uma corda no oceano aberto.

