Novo parque temático de anime será inaugurado no Japão

A agência de recrutamento Pasona Group Inc, com sede em Tóquio, vai inaugurar uma área de entretenimento no Awajishima Koen em julho.

O Nijigen no Mori (Floresta Bidimensional), com previsão de inauguração para o mês de julho, vai destacar uma atração onde os visitantes podem desfrutar de imagens espetaculares do clássico do gigante do mangá Osamu Tezuka, “The Phoenix”, além de uma rota de obstáculo a céu aberto com o tema “Crayon Shin-chan”, além de outras instalações.

O parque Awajishima Koen de 135 hectares, inaugurado em 1985 em uma área montanhosa na parte norte da ilha, abriga áreas florestais, gramados e outras instalações.

O governo da província solicitou ideias por projetos liderados pelos setores privados que encorajam o uso do parque para promover os benefícios da região. A Pasona Group procedeu com as preparações para seu próprio parque na área do Awajishima Koen, após sua ideia de usar o anime ter sido adotada pelos funcionários.

A atração Night Walk Phoenix utiliza mapeamento de projeção e outras tecnologias visuais para lançar imagens dinâmicas de pássaros mitológicos em uma floresta durante a noite, de acordo com a empresa. Trata-se de uma curso de 1.2km onde os visitantes andam através de um mundo fantástico de luzes e efeitos sonoros.

Um parque de aventura com a série “Crayon Shin-chan” como tema opera durante o dia.

Além de uma tirolesa instalada sobre um lago por onde os visitantes podem passar através de colunas de água, há também um curso de obstáculo de madeira de 7 metros de altura. O parque também oferece o “glamping” (acampamento glamouroso) onde até 80 visitantes podem desfrutar e experimentar ingredientes da ilha.

Os valores dos ingressos e outros detalhes estão atualmente sob consideração, informou o Pasona Group.

Fonte e imagem: Asahi