“Mizukaze”: JR West apresenta o luxuoso “hotel nos trilhos”

A West Japan Railway Co. revelou na quinta-feira (23) seu trem luxuoso de 10 vagões “Twilight Express Mizukaze” (TWILIGHT EXPRESS 瑞風), que vem provando ser imensamente popular mesmo meses antes do início de seus serviços em toda a área do oeste do Japão em junho.

“O trem realiza o conceito de um hotel percorrendo o Japão. Esperamos oferecer um novo padrão de viagem ferroviária”, disse o presidente da West Japan Railway Tatsuo Kijima enquanto apresentava o Mizukaze para a mídia.

De acordo com a empresa conhecida como JR West, havia um total de 2.022 solicitações durante a rodada inicial de reservas de bilhetes para os 368 quartos disponíveis entre junho e setembro.

Um tour de uma noite em um quarto para 2 pessoas custará ¥270.000. O preço para uma suíte estrela será a partir de ¥750.000.

As cinco rotas estabelecidas do Mizukaze partem de Quioto, Osaka e Shimonoseki (Yamaguchi), oferecendo aos passageiros tours de 1 ou 2 noites.

Os passageiros poderão descer do trem e visitar locais turísticos.

Confira um vídeo:

Para mais informações: Twilight Express Mizukaze (em japonês e inglês)

Fonte: News and Culture Imagens: Twilight Express Mizukaze