Locais em Mie para apreciar a beleza das flores de ameixeira

Originalmente introduzida da China, a ameixa japonesa (ume) tem um importante papel na cultura do país há séculos. Sua popularidade foi eventualmente ultrapassada pela das flores de cerejeira.

A ameixa é associada ao início da primavera, já que suas flores são as primeiras a desabrocharem durante o ano.

Como as flores de cerejeira, há diversas espécies de ameixeiras, muitas das quais foram cultivadas por humanos há séculos. A maioria das flores de ameixeira têm 5 pétalas e variam do branco ao rosa escuro. Ao contrário das flores de cerejeira, as da ameixeira têm uma fragrância forte e doce.

Confira alguns locais em Mie para apreciar a beleza das ameixeira (com base no site Kankomie):



Inabe City Nogyokoen (いなべ市農業公園)

Local: Inabe

Horário: das 9h às 16h

Período: 17 de fevereiro a 20 de março de 2017

Site para informações: Nogyokoen (em japonês)

Localização para referência, veja aqui



Nabana no Sato (なばなの里)

Local: Kuwana

Horário: das 9h às 21h

Período: 28 de janeiro a 26 de março de 2017

Site para informações: Nagashima Onsen (em japonês)

Localização para referência, veja aqui



Nanbu Kyuryo Koen (南部丘陵公園)

Local: Yokkaichi

Período: meados de fevereiro a meados de março de 2017

Site para informações: Kanko Yokkaichi (em japonês)

Localização para referência, veja aqui



Suzuka no Mori Teien (鈴鹿の森庭園)

Local: Suzuka

Horário: das 9h às 21h

Período: 18 de fevereiro a 31 de março de 2017

Horário: das 9h às 16h

Site para informações: Akatsuka (em japonês)

Localização para referência, veja aqui



Sugawara Jinja (菅原神社)

Local: Suzuka

Período: 26 de fevereiro a 20 de março de 2017

Site para informações: Kanko Suzuka (em japonês)

Localização para referência, veja aqui



Yuki Shrine (結城神社)

Local: Tsu

Período: meados de fevereiro a meados de março de 2017

Site para informações: Tsukanko (em japonês)

Localização para referência, veja aqui



Kazahaya no Sato (かざはやの里)

Local: Tsu

Período: 11 de fevereiro a 26 de março de 2017

Site para informações: Kazahaya no Sato (em japonês)

Localização para referência, veja aqui



Matsusaka Koen (松阪公園)

Local: Matsusaka

Período: meados de fevereiro a meados de março de 2017

Site para informações: Matsusaka Kanko (em japonês)

Localização para referência, veja aqui

