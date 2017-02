Confira alguns dos melhores museus no Japão

O Japão é lar para um grande número e variedade de museus excelentes. Seja sobre religião, ciência, história, geografia, artes e artesanatos, museus de diferentes assuntos e interesses podem ser encontrados em todo o país.

Confira uma lista de alguns dos melhores museus no Japão, separada por categorias (arte tradicional, arte contemporânea, história, guerra, ciência, ferrovias, desastres e interesses especiais) de acordo com o site Japan Guide:

Arte Tradicional

Nara

Kofukuji National Treasure Museum (興福寺国宝館)

Muitos templos no Japão têm sedes de tesouros de vários graus de interesse. Dessas, o Museu do Tesouro Nacional no Templo Kofuku (Kofuku-ji) é provavelmente o melhor apesar de sua localização e exterior sutil. O museu tem uma grande coleção de arte Budista que inclui a Estátua Ashura de 3 faces e 6 braços, uma das estátuas Budistas mais célebres no Japão.

Site para informações: Kohfukuji (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Nara National Museum (奈良国立博物館)

Localizado no Parque de Nara, o notável Nara Nacional Musum é um museu antigo e altamente educacional sobre estátuas Budistas.

Site para informações: Narahaku (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Shimane



Adachi Museum of Art (足立美術館)

A atração principal deste museu é seu belo jardim, que é amplamente considerado um dos melhores do Japão. Contudo, o museu também abriga uma coleção notável de pinturas e louças japonesas.

Site para informações: Adachi Museum (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Yamanashi



Kubota Itchiku Art Museum (久保田一竹美術館)

Esse museu apresenta uma coleção de notáveis quimonos criados com uma técnica especial de tingimento feita por Kuboto Itchiku. Suas construções e jardins circundantes realçam a aparência desse museu próximo ao Monte Fuji.

Site para informações: Itchiku (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Tóquio





National Art Center Tokyo (国立新美術館)

Esse é um dos maiores museus do Japão. Ele não mantém uma coleção permanente, mas abriga excelentes exibições que mudam periodicamente. A construção futurística da instalação faz parte da atração.

Site para informações: Nact (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Shiga

Miho Museum (ミホミュージアム)

Esse museu destaca estruturas de designs diferentes integrados ao ambiente natural. O museu cativa com um tema de aço contrastante, vidro e rochas acolhedoras, complementado por vistas panorâmicas dos vales circundantes. As exibições do museu consistem de trabalhos de civilizações antigas como as egípcias, romanas e várias culturas asiáticas.

*O museu estará fechado até o dia 17 de março de 2017

Site para informações: Miho (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Tokushima



Otsuka Museum of Art (大塚国際美術館)

Esse é o maior museu do Japão e abriga uma ampla coleção de reproduções em tamanho família de obras de arte ocidentais da antiguidade até o século 20, incluindo trabalhos de Michelangelo, El Greco, Monet e Picasso.

Site para informações: O-Museum (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Arte Contemporânea



Tóquio





Mori Art Museum (森美術館)

Localizado lá no alto, em um dos últimos andares do Roppongi Hills Mori Tower, esse museu abriga exibições interessantes e rotativas de arte contemporânea. As exibições são agradavelmente complementadas com vistas aéreas do observatório localizado no andar abaixo.

Site para informações: Mori Art Museum (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Ishikawa





21st Century Museum of Contemporary Art (金沢21世紀美術館)

Como o seu nome sugere, esse museu destaca uma variedade de trabalhos de arte da vanguarda dentro de uma construção com decoração interior moderna e exibe criações intrigantes de artistas contemporâneos aclamados do Japão e de todo o mundo.

Site para informações: Kanazawa 21 (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Kagawa

Teshima Art Museum (豊島美術館)

Esse museu é uma das obras de arte mais intrigantes do Japão. Localizado entre campos de arroz, a simples estrutura de concreto estimula os sentidos dos visitantes com uma reprodução de pingos de água na superfície de concreto. A localização do museu em uma ilha rural o torna ainda melhor com um charme rústico incorporado.

Site para informações: Benesse (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Chichu Art Museum (地中美術館)

Esse é um especial museu de arte moderna construído em grande parte subterrâneo em um penhasco face à costa da Ilha Nao (Naoshima). A construção do museu em si é uma obra de arte, engenhosamente utilizando luz natural para iluminar o trabalho de arte, criando assim uma experiência de visualização que é muito influenciada pelo ambiente natural ao redor.

Site para informações: Benesse (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Okayama





Inujima Seirensho Art Museum (犬島精錬所美術館)

Esse museu incorpora de forma agradável uma galeria de arte nas ruínas de uma refinaria de cobre. A galeria mostra vários trabalhos de arte intrigantes, incluindo uma fascinante túnel de espelhos.

Site para informações: Benesse (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

História



Tóquio





Tokyo National Museum (東京国立博物館)

Esse museu no Parque Ueno abriga uma das melhores e maiores coleções de tesouros nacionais e importantes itens culturais no país.

Site para informações: Tnm (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Edo-Tokyo Museum (江戸東京博物館)

Esse museu ilustra de forma vívida o passado de Tóquio (anteriormente na era Edo) e oferece uma boa introdução da cidade metropolitana que vemos hoje. Em uma maneira interativa, os visitantes podem vivenciar e aprender sobre vários aspectos da antiga Tóquio, como o modo de vida das pessoas, a arquitetura do período Edo, patrimônio cultural, clima político, situação comercial e mais.

Site para informações: Edo Tokyo (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Hokkaido





Shiraoi Ainu Museum (Porotokotan) (アイヌ民族博物館)

Esse é um dos melhores museus sobre Ainu, a população indígena do norte do Japão. Esse museu a céu aberto recria uma vila tradicional de casas de telhado de palha ao longo da costa do Lago Poroto.

Site para informações: Ainu Museum (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Mie



Sengukan Museum (式年遷宮記念せんぐう館)

Esse museu permite aos visitantes aprenderem mais sobre a construção periódica dos Santuários Sagrados de Ise. Localizado na entrada do Santuário Exterior (Geku), o museu oferece vistas do elusivo salão do santuário principal de uma distância próxima.

Site para informações: Sengukan (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Guerra

Hiroshima





Hiroshima Peace Memorial Museum (広島平和記念資料館)

Clique aqui e confira uma matéria realizada pelo Portal Mie no Museu Memorial da Paz

Esse museu faz uma reflexão sobre o bombardeio atômico de 1945 e o efeito do sofrimento humano. Os detalhes pessoais exibidos são desoladores e servem para lembrar que a paz não deveria ser tirada para ser concedida.

Site para informações: Pcf City Hiroshima (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Nagasaki





Nagasaki Atomic Bomb Museum (長崎原爆資料館)

Esse museu exibe cenas devastadoras de Nagasaki após a queda da segunda bomba atômica. Documentários sobre o bombardeio atômico são apresentados, relatando os horrores e enfatizando a ameaça de armas nucleares e da importância da paz.

Site para informações: Nagasaki Peace (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Okinawa





Okinawa Peace Memorial Museum (沖縄県平和祈念資料館)

Esse museu comemora a Batalha de Okinawa e serve como memorial àqueles que morreram ou sofreram como resultado da guerra.

Site para informações: Peace Museum (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Kagoshima





Chiran Tokko Museum (知覧特攻平和会館)

Esse museu preserva documentos, cartas e pertences de membros de tropas especiais de ataque (conhecidos como “pilotos kamikaze”) durante a Segunda Guerra Mundial. O museu não glorifica, mas sim serve para lembrar a tristeza consequente da guerra.

Site para informações: Chiran Tokkou (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Ciência

Fukui



Fukui Prefectural Dinosaur Museum (福井県立恐竜博物館)

Esse museu é reconhecido como um dos melhores museus sobre dinossauros do mundo. O local é dedicado à pesquisa de dinossauros e exibe mais de 40 esqueletos de dinossauros. Há também uma área onde os visitantes podem segurar fósseis reais de dinossauros.

Site para informações: Dinosaur (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Tóquio



National Science Museum (国立科学博物館)

Esse museu abriga uma impressionante coleção de animais montados e um teatrovirtual de 360 graus transferido da Aichi Expo.

Site para informações: Kahaku (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



National Museum of Emerging Science (日本科学未来館)

Também conhecido como Miraikan, esse museu interativo bilíngue em Odaiba inclui exibições sobre questões ambientais, robôs, informação tecnológica, biologia e exploração espacial.

Site para informações: Miraikan (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Ferrovias





Saitama



The Railway Museum (鉄道博物館)

O museu exibe uma impressionante coleção de vagões de trens antigos incluindo locomotivas a vapor e a diesel, assim como trens-bala e de carga aposentados. O museu reconta a história das ferrovias no Japão, ensina sobre as operações ferroviárias usando simuladores interessantes e explica como a tecnologia de ferrovias evoluiu com o passar dos anos.

Site para informações: Railway Museum (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Aichi

SCMAGLEV and Railway Park (SCMAGLEV and Railway Park

リニア・鉄道館)

Clique aqui e confira uma matéria realizada pelo Portal Mie no Museu Ferroviário de Nagoia

O museu exibe vários trens reais incluindo locomotivas a vapor históricas, shinkansens e os mais recentes trens de levitação magnética (Maglev).O museu também conta com simuladores onde os visitantes podem vivenciar as tarefas de um condutor de trem.

Site para informações: Museum jr (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Desastres



Kobe



Kobe Earthquake Memorial Museum (人と防災未来センター)

Este museu foi construído para lembrar o trágico Terremoto de Hanshin Awaji de 1995. O museu educa os visitantes sobre terremotos e prevenção de desastres através de vários jogos interativos, filmes documentários e um telão com imagens reais da destruição causada pelo terremoto.

Site para informações: Dri.ne (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Nagasaki





Mount Unzen Disaster Memorial Hall (雲仙岳災害記念館)

Esse é um excelente museu que foi construído para lembrar as erupções do Monte Unzen nos anos 90 e o desastre subsequente. O destaque do museu

Site para informações: Udmh (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Kumamoto



Minamata Disease Municipal Museum (水俣病資料館)

Esse museu documenta a história da doença de Minamata com painéis de exibição bilíngues e uma apresentação em vídeo. O museu segue a situação atual da doença de Minamata e serve para lembrar que a trágica poluição ambiental causada por metil-mercúrio não deve acontecer novamente.

Site para informações: Minamata (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Interesses especiais

Tóquio



Ghibli Museum (三鷹の森ジブリ美術館)

Esse museu exibe a história e técnincas de animação e tem um pequeno cinema que mostra filmes de curta duração produzidos pelo Studio Ghlibi que são exclusivos ao museu. A maioria dos personagens mais populares do estúdio pode ser encontrada no museu em formas de estátua em tamanho real e grandes brinquedos de pelúcia.

Site para informações: Ghlibi (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Saitama





Omiya Bonsai Art Museum (大宮盆栽美術館)

Esse excelente museu mostra aos visitantes os vários aspectos do bonsai. O museu está localizado dentro na Vila Omiya Bonsai, lar para vários “berçários” de bonsai.

Site para informações: Bonsai Art (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Tottori





The Sand Museum (鳥取砂丘砂の美術館)

Clique aqui e confira uma matéria realizada pleo Portal Mie no Museu de Areia de Tottori

Esse museu exibe grandes esculturas de areia criadas por artistas mestres de todo o mundo. As esculturas são baseadas em um tema central que muda a acada exibição.

Site para informações: Sand Museum (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Sapporo





Sapporo Beer Museum (サッポロビール博物館)

Clique aqui e confira uma matéria realizada pelo Portal Mie no Museu da Cerveja de Sapporo

O museu apresenta a história e o processo de fabricação da cerveja no Japão. É possível degustar alguns tipos de cerveja por um pequeno valor.

Site para informações: Sapporo Beer (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Fukuoka





Toto Toilet Museum (TOTO ミュージアム)

A Toto tem sido líder na fabricação de toilets no Japão. Seu museu localizado próximo à sede da empresa em Kitakyushu ilustra a evolução da empresa e seus produtos.

Site para informações: Toto (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Fonte e imagens: Japan Guide