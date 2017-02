Clima de primavera espalha carpete colorido de flores em Tóquio

Somente alguns dias após a região oeste do Japão ter registrado recordes de neve, uma frente de alta pressão trouxe um clima agradável com temperaturas típicas de março e abril na quinta-feira (16), de acordo com a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

As temperaturas mais quentes espalharam carpetes de flores amarelas em toda a área central de Tóquio, com 300.000 colzas embelezando o Hama-rikyu, jardim localizado no distrito de Chuo.

Segundo a operadora do jardim, a próxima semana é o período perfeito para visitar o histórico parque e jardim, enquanto os visitantes podem desfrutar simultaneamente das flores de colza e de ameixeiras ao fundo.

Para mais detalhes sobre o jardim: Hama-Rikyu Gardens (em japonês e inglês)

Fonte e imagem: Asahi