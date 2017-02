A beleza do sakura já toma conta de cidade em Shizuoka

Um atípico mês de janeiro com temperaturas mais amenas levou ao florescimento antecipado das famosas cerejeiras Kawazu na pequena cidade de Kawazu (Shizuoka), para a alegria dos visitantes.

As flores do Kawazu, que sempre abrem antes de outras espécies de cerejeira, já estão atingindo o auge ao longo do Rio Kawazu (Kawazugawa), cerca de 10 dias antes do habitual.

O 27º “Kawazu-zakura Matsuri” (Festival das Flores de Cerejeira de Kawazu), que ocorre anualmente, começou em 10 de fevereiro e vai até o dia 10 de março. A previsão é de que cerca de 1 milhão de pessoas visitem a cidade para apreciar a bela paisagem.

As flores de 800 cerejeiras da espécie Kawazu plantadas ao longo de um trecho de 4km do rio estão florescendo em vários níveis.

De acordo com a Associação de Turismo de Kawazu, as flores das árvores em áreas mais altas do rio estão em pleno auge, enquanto aquelas concentradas ao centro e rio abaixo estão na metade do florescimento.

Durante o festival, as sakura Kawazu recebem iluminação noturna especial em vários locais.

Informações sobre o festival:

Kawazu- Zakura Matsuri (Kawazu Cherry Blossom Festival)

Data: 10 de fevereiro a 10 de março de 2017

Para mais detalhes sobre o festival: Kawazu Onsen (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Fonte e imagem: Asahi