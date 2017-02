Após famoso festival da neve, demolição das belas esculturas também atrai multidões

Centenas de pessoas foram à Sapporo para ver a o processo de demolição das belas esculturas geladas, no dia após o encerramento do famoso Festival da Neve realizado na cidade em Hokkaido.

Quando uma escavadeira elétrica apareceu para reduzir as magníficas esculturas de neve a escombros glaciais na segunda-feira (13), centenas de pessoas começaram a fotografar e ao mesmo tempo estavam chocadas.

Os trabalhos de arte foram destruídos após o encerramento do 68º Festival da Neve de Sapporo no dia anterior. As esculturas de neve e gelo são demolidas porque podem desabar, sendo perigoso para as pessoas que passam pelo local.

As cenas de demolição das esculturas de neve se tornaram tão populares que agências de viagens as incluíram em itinerários turísticos.

Uma grande agência de viagens no Japão, há 7 anos, começou a oferecer um passeio de 3 dias, com partida de Tóquio, para ver o dia final do Festival da Neve de Sapporo seguido pela destruição em massa. Em alguns anos, mais de 100 pessoas procuraram pelo tour.

O festival realizado neste ano atraiu 2,6 milhões de visitantes, o maior número em 25 anos e um aumento de 34.000 em comparação a 2016, de acordo com o comitê organizador.

Fonte e imagem: Asahi