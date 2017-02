Aeroporto de Haneda bate recorde de 79 milhões de passageiros em 2016

Um recorde de 79.2 milhões de passageiros usaram o Aeroporto de Haneda, em Tóquio, no ano passado, alta de cerca de 4 milhões em comparação ao recorde anterior estabelecido em 2015, devido a um aumento no número de visitantes estrangeiros e à abertura de novas rotas dos Estados Unidos, mostraram dados do governo na quarta-feira (22).

O número de passageiros internacionais aumentou 19% em comparação ao anterior, totalizando 15.2 milhões, enquanto o de viajantes nacionais cresceu 2%, situando-se a 64 milhões, segundo o Ministério dos Transportes.

O crescimento foi atribuído em parte ao lançamento de novos voos internacionais a destinos como Nova York e Chicago, em linha com um acordo entre Japão e os EUA.

Haneda ficou em 5º lugar no ranking de tráfego de passageiros em 2015 compilado pelo Airports Council International, atrás do O’Hare International Airport de Chicago.

Fonte: Japan Times Imagem: Wikimedia