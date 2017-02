Acidentes fatais ocorrem no Monte Fuji em quase todo inverno

Presume-se que o Monte Fuji esteja aberto para os visitantes somente no verão (de julho a setembro), mas a icônica montanha do Japão atrai alpinistas mesmo fora da temporada, quando ventos ferozes sopram de todas as direções e as temperaturas caem para 20 graus negativos.

Acidentes ocorrem quase todo o inverno na montanha mais alta do Japão, incluindo um em janeiro deste ano que deixou 2 mortos e 1 ferido.

Visto que o monte de 3.776 metros de altura, um Patrimônio Mundial da UNESCO, é um pico independente que não faz parte de nenhuma cadeia de montanhas, as condições climáticas são severas no inverno, com fortes ventos avançando de várias direções.

Rinques de patinação inclinados

No inverno, as trilhas que levam ao pico do Monte Fuji são descritas pela Polícia da Província de Yamanashi como “rinques de patinação inclinados”.

“Se um alpinista tropeçar, ele pode escorregar a centenas de metros montanha abaixo”, disse um funcionário da polícia de Yamanashi.

Segundo Toshitaka Furuya de 66 anos, que escala montanhas há cerca de 50 anos e é chefe da Federação de Montanhismo de Yamanashi, acima da 8ª estação, o Fuji é a montanha mais difícil de escalar no Japão.

Há alguns anos, a polícia pediu a Furuya que resgatasse um homem que havia deslizado da 9ª para a 6ª estação. Embora acreditava-se que o alpinista estivesse vivo logo após o acidente, Furuya e outros membros de resgate não conseguiram avistá-lo imediatamente. O corpo só foi encontrado vários meses depois.

Mesmo com alertas, os alpinistas insistem em escalar a montanha no inverno

O ministério tem elaborado normas, incluindo proibições em escalar o Monte Fuji fora de temporada sem preparação adequada. No entanto, isso geralmente tem um efeito limitado em afastar os aventureiros, visto que as normas não são legalmente obrigatórias e os alpinistas não estão sujeitos a qualquer punição.

Autoridades locais dizem que o melhor que elas podem fazer é pedir aos visitantes que apresentem seus planos de alpinismo e que não escalem o Fuji sozinhos.

Quando acidentes ocorrem, a polícia provincial envia helicópteros à montanha e os os custos relacionados são bancados por autoridades administrativas, cita a reportagem.

Fonte: Japan Times Imagem: Bank Image