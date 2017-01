Exibições de iluminação no Japão duram por mais tempo para atrair público

Há muito tempo, exibições de iluminação são destaques da época de Natal. No entanto, mesmo após o Ano Novo, elas continuam a enfeitar vários locais, como lojas de departamento e parques de diversões, e em alguns lugares duram até a primavera.

O departamento editorial do Illumination Pia, uma revista que publica informações sobre iluminações em todo o Japão, explica que “tais exibições eram originalmente usadas como um meio de atrair clientes durante a baixa temporada no inverno. Recentemente, no entanto, o número de locais que iniciam as iluminações no outono ou continuam até a primavera aumentou de forma significativa. Há até ocasiões em que ocorrem exibições de iluminação no verão.”

Organizadores competem na extravagância de suas iluminações

O parque de diversões Seibu Yuenchi em Tokorozawa (Saitama), pela primeira vez nesta temporada, está usando uma piscina de ondas no local com cerca de 850.000 luzes espalhadas na superfície da água. A iluminação será realizada até o dia 9 de abril.

Já o Ashikaga Flower Park em Ashikaga (Tochigi) vai realizar um evento de iluminação até fevereiro. Após ter apresentado uma combinação de flores e luzes no outono, um tema natalino em dezembro e um mais tradicional no Ano Novo, o parque muda suas exibições na tentativa de encorajar o público a visitá-lo várias vezes.

O uso de diodos emissores de luz (LEDs) é difundido, o que incrementa as iluminações. Além de consumirem menos eletricidade em comparação às lâmpadas incandescentes e serem altamente duráveis, o desenvolvimento do LED azul completou o trio de cores primárias de luz, tornando possível produzir exibições complexas.

As iluminações também começaram a durar mais tempo em residências particulares

De acordo com o fotógrafo Ken Oyama, que observa iluminações em residências particulares há mais de 10 anos, o número de moradores que decoram suas casas com luzes no Natal começou a aumentar no ano de 2000.

Embora tenha diminuído após o terremoto e tsunami de março de 2011, as pessoas continuaram a manter suas iluminações por mais tempo, e estão cada vez mais criativas, aumentando a quantidade de luzes decorativas ou incorporando cores sofisticadas. “Muitas pessoas querem continuar a criar iluminações porque seus vizinhos apreciam”, disse Oyama. “Parece que as iluminações se tornaram uma ferramenta de comunicação na comunidade.”, completou.

Fonte: Yomiuri imagem: Portal Mie, Ashikaga Flower Park