Confira alguns locais para colher e saborear morangos em Mie

A atividade de colher frutas é muito popular no Japão, tanto entre os moradores locais como os turistas.

Muitas fazendas oferecem aos visitantes a oportunidade de colher frutas. Geralmente elas cobram uma taxa de ¥800 a ¥3.000, dependendo da fruta que é colhida e o tempo permitido na atividade varia de 30 a 60 minutos. Algumas vezes, as fazendas cobram com base no peso das frutas colhidas e a época do ano em que uma fruta típica está disponível depende da localização e do clima.

E a época de morangos é uma das mais populares e prazerosas oportunidades de colher frutas no Japão, e está apenas começando.

Muitas das fazendas que cultivam morangos estão localizadas fora das grandes cidades. Morangos de alta qualidade são cultivados em todo o país, com as fontes mais abundantes originárias das províncias de Tochigi, Fukuoka e Shizuoka.

Confira alguns locais para colher morangos (ichigogari) na província de Mie (com base no site Kankomie):



Tado Green Farm (多度グリーンファーム)

Local: Kuwana

Temporada: até meados de junho

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Tado (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui





Aquaignis Tsujiguchi Farm (アクアイグニスツジグチファーム)

Local: Komono

Temporada: até o final de maio

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Aquaignis (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Ino san Farm (いのさん農園)

Local: Tsu

Temporada: até o final de maio

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Inosan Farm (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Iga no Sato Moku Moku Tezukuri Farm (伊賀の里モクモク手づくりファーム)

Local: Iga

Temporada: até 30 de abril

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Moku Moku (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Ichigo Koen Niko Niko Farm (いちご園 ニコニコファーム)

Local: Inabe

Temporada: até junho

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Nogyou (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Tago Nouen (多湖農園)

Local: Inabe

Temporada: até junho

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Tagonouen (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Ichigo House Komonoen (いちごハウス こもの園)

Local: Komono

Temporada: até meados de junho

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): cty-net (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Aisei Berry – Yokkaichi (愛成ベリー四日市)

Local: Yokkaichi

Temporada: até final de maio

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Aisei Strawberry (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Haru Ichigo Nouen (haruいちご農園)

Local: Yokkaichi

Temporada: até 14 de maio

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Haru Ichigo (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Takaoka Farm (たかおかふぁーむ)

Local: Suzuka

Temporada: até o final de maio

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Takaoka Farm (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Okada Ichigoen (おかだいちご園)

Local: Suzuka

Temporada: até o final de maio

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Mechane (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Trix Ichigoen (トリックスいちご園)

Local: Suzuka

Temporada: até final de maio

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Gogoichigo (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Seiryu Ichigoen (セイリュウいちご園)

Local: Suzuka

Temporada: até junho

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Seiryuu (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Kouchiku Danshyaku (こうちく男爵)

Local: Tsu

Temporada: até o final de maio

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Koutiku Dansyaku (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Happy Nouen (ハッピー農園)

Local: Matsusaka

Temporada: até o final de maio

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Happynouen (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Ichigo Yakurobee (いちご屋くろべえ)

Local: Matsusaka

Temporada: até o final de maio

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Kurobei (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Shorenji Kokankou Mura (青蓮寺湖観光村)

Local: Nabari

Temporada: até final de maio

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Budou (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Kirameki Farm (きらめきファーム)

Local: Iga

Temporada: até o final de maio

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Kirameki Farm (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

