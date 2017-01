Confira alguns locais em Aichi para colher e saborear morangos

Confira mais alguns locais para colher morangos (ichigogari) na província de Aichi:



Ichigo Batake (いちご畑)

Local: Nagoia

Temporada: até início de junho

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Ichigo Batake (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Sawada Farm (澤田農園)

Local: Handa

Temporada: até final de maio

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Sawada Farm (em inglês e japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Berry Gardens (ベリーガーデンズ)

Local: Handa

Temporada: até final de maio

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Berry Gardens (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Ichino Engei (市野園芸)

Local: Handa

Temporada: até 21 de maio

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Ichino 15 (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Ichigo no Ouchi (苺のおうち)

Local: Tokoname

Temporada: até início de junho

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Ichigo no Ouchi (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Oregon Farm (オレゴンファーム)

Local: Tokoname

Temporada: até final de maio

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Oregon Farm (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Akaneen (茜園)

Local: Obu

Temporada: até início de maio

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Akaneen (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Obu South Strawberry Farm (大府南いちごファーム)

Local: Obu

Temporada: até meados de maio

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Obu South Ichigo (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Honda Village (ほんだびれっじ)

Local: Tahara

Temporada: até início de maio

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Honda Village (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Taberin (たべりん王国)

Local: Tahara

Temporada: até início de maio

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Taberin (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Ichigo Yahonpo (苺や本舗)

Local: Tahara

Temporada: até 7 de maio

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Ichigo Yahonpo (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Marimo Farm (マリモファーム)

Local: distrito de Chita

Temporada: até 28 de maio

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Marimo Farm (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui



Ichigo no Oka (いちごの丘)

Local: distrito de Chita

Temporada: até 21 de maio

Para mais detalhes (valor, horário, necessidade de reserva ou não, outros): Ichigo no Oka (em japonês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Com base no site Walkerplus