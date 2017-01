Cidade onsen em Hyogo é selecionada como a Nº1 em hospitalidade aos estrangeiros

Ao oferecer calorosas boas-vindas a visitantes do exterior, juntamente a uma cidade de águas tranquilizantes, o Kinosaki Onsen, localizado em Toyooka (Hyogo), foi selecionado como o melhor resort de águas termais que estende a hospitalidade japonesa “omotenashi” aos turistas estrangeiros.

No evento de premiação de onsen, com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, a cidade onsen Kinosaki foi reconhecida pelos seus esforços de sucesso em aumentar o número de turistas estrangeiros.

Na categoria de reabilitação esportiva, o Arima Onsen, em Kobe, ficou em primeiro lugar pelo reconhecimento do poder de cura de suas águas.

O evento de inauguração, intitulado “Onsen So-senkyo” (eleição geral de fontes termais) foi patrocinado pelo Uruoi Japan Project para divulgar os charmes das áreas de onsen.

Um total de 125 áreas de onsen de 104 municípios em todo o país entraram na competição em 8 categorias, incluindo visitantes do exterior, reabilitação esportiva e viagens em família e para mulheres.

O número de turistas estrangeiros que visitaram os resorts de águas termais na cidade disparou em 30 vezes no ano de 2015: de 1.118 em 2011 para 34.318, de acordo com o governo local.

Confira um vídeo do local:

Informações:

Kinosaki Onsen (城崎温泉)

Site: Kinosaki Onsen (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

