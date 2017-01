Casas cobertas de neve criam cenário de fantasia em Shirakawa-go

A neve pesada criou um paraíso de inverno em Shirakawa-go, província de Gifu, onde as charmosas casas com tetos de palha inclinados estão brilhando intensamente em um evento de iluminação que é realizado todos os anos.

Em uma cena pitoresca reminiscente da lenda popular japonesa, o evento no local reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Mundial da Humanidade teve início no domingo (22), e encantou os visitantes do local.

A estrutura das tradicionais casas “gassho-zukuri” permite a elas suportarem as nevascas mais pesadas, assim como oferecem sótãos espaçosos para a criação de bichos-da-seda, uma indústria local.

Confira um vídeo de 2014:

Informações:

Shirakawa-go Light Up (白川郷のライトア)

Horário: 18h às 19h30

Datas: 22, 23, 29 e 30 de janeiro / 5 e 6 de fevereiro

Para mais detalhes sobre o evento: Light Up Asia (em japonês e inglês)

Localização no Google Maps para referência, veja aqui

Fonte e imagem: Asahi, Shirakawa-go Village