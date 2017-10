Temporada das capivaras no ofurô

Está aberta a temporada para apreciar as capivaras tomando banho de ofurô, com folhas de momiji ou como celebridades.

No zoo Izu Shaboten (Shizuoka), elas se banham com as aromáticas frutas cítricas. No zoológico de Nasu (Tochigi), elas entram nas águas termais e comem as folhas de kaede, já vermelhas. E vêm chamando a atenção, ao ponto de serem divulgadas no noticiário da NHK.

Descoberta do ofurô para as capivaras

As capivaras nos zoológicos do Japão vieram do Brasil, Argentina e outros países da América do Sul e da central. Em Izu, elas estão presentes desde 1966.

No entanto, somente em 1982, quando um cuidador do zoológico usou água quente para limpeza do local, percebeu que elas gostaram.

Assim nasceu o banho de ofurô para esses roedores mansos. Foi construído um rotenburo, traduzido livremente como ‘onsen’ ao ar livre.

O Izu Shaboten está com programação especial para comemorar os 35 anos de banho de ofurô da família das capivaras. Este ano cinco bebês estão sendo apresentados para o público. A família de 13 se banha e brinca com as frutas cítricas, colocadas para aromatizar as águas termais.

Assista ao vídeo e confira a alegria desses roedores herbívoros no ofurô.

Zoos com ofurôs para as capivaras

Depois da fama dos roedores no “onsen” preparado para eles no Izu Shaboten, outros fizeram a mesma coisa. Confira onde se pode ver as capivaras no ofurô. Basta dar um toque sobre o endereço para abrir o mapa e traçar seu roteiro. Se tocar no nome do zoológico abre-se a página web.

Fontes e fotos: divulgação Izu Zoo e NHK