Quioto é a cidade mais atraente do Japão e Hokkaido é a província top

O Instituto de Pesquisa de Marcas do Japão divulgou na terça-feira (10) o resultado da 12a. edição da pesquisa sobre as cidades e as províncias mais atraentes e charmosas.

A posição de cidade top foi para Quioto (província homônima), seguida por Hakodate (Hokkaido). Pelo nono ano consecutivo Hokkaido foi considerada a província mais atrativa. Já a atratividade dos locais que obtiveram o registro de Patrimônio Cultural da Humanidade continua em baixa.

Quioto, a mais atraente

Quioto aparece como a cidade com maior atratividade pela segunda vez, desde 2013. A empresa de pesquisa analisa que a antiga capital japonesa seja atraente aos olhos do povo pelo seu alto poder de atração turística e valor histórico. Três cidades da província de Hokkaido aparecem entre as 10 mais belas. Confira o ranking das 10 mais:

Quioto (província homônima) Hakodate (Hokkaido) Sapporo (Hokkaido) Otaru (Hokkaido) Kamakura (Kanagawa) Yokohama (Kanagawa) Kobe (Hyogo) Kanazawa (Ishikawa) Furano (Hokkaido) Yakushima (Kagoshima)

A pesquisa revelou que cidades como Sendai (Miyagi), Hiroshima (província homônima) e Fukuoka (província homônima), capitais que possuem um papel central nas respectivas regiões, estão em ascensão. Sendai, por exemplo, passou da 25a. posição do ano passado para a 11a. este ano. Hiroshima saltou da 88a. em 2015 para 34a. posição em 2017.

E com Fukuoka ocorreu o mesmo, deixando a 21a. posição em 2015 para trás, chegando à 14a. este ano.

Nikko (Tochigi) e Naha (Okinawa) obtiveram o 12o. e 13o. lugares. Shibuya (Tóquio) perdeu uma posição para Nagoia (Aichi), ficando em 22a.

Hokkaido, a mais atraente entre as 47

Hiroshima ficou em 16o. lugar, Shimane em 27o., Shiga e Mie em 29o. e 30o., Gunma em 41o. e Ibaraki em última posição dentre as 47 províncias. Confira o ranking das 15 mais.

Hokkaido Quioto Tóquio Okinawa Kanagawa Nara Osaka Fukuoka Nagano Ishikawa Nagasaki Hyogo Miyagi Shizuoka Aichi

Os dados revelados pela pesquisa podem ajudar as pessoas a decidirem sua próxima viagem ou fazer um gourmet tour, onde querem residir no futuro e até para análise de negócios futuros.

A pesquisa foi realizada pela internet, entre 23 de junho a 14 de julho deste ano. O público entrevistado foi de 30.745 pessoas, na faixa etária entre 20 a 70 anos.

Para conferir o resultado clique aqui para o acesso em japonês.

Fonte: divulgação Fotos: Pixabay, Hatena e Wikimedia