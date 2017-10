Monte Fuji recebe coroa de neve depois do tufão

O Observatório Meteorológico de Kofu (Yamanashi) anunciou que o Monte Fuji recebeu a primeira coroa de neve. Ele informou que ela pôde ser observada a olho nu, às 10h da manhã desta segunda-feira (23).

O tufão gigante passou pela província de Shizuoka às 3h e ainda tinha deixado algumas nuvens próximas ao monte, ao amanhecer.

A primeira coroa de neve ocorreu 3 dias antes em relação ao ano passado. Em relação à média anual, a primeira coroa foi observada 23 dias antes.

“Pudemos confirmar tênues traços de neve entre os vales, na cimeira do Monte Fuji”, anunciou o observatório.

Contradições sobre a coroa no Monte Fuji

As informações sobre a temperatura no monte, na segunda-feira, são diferentes. A NHK anunciou que por volta das 7h era relativamente alta, com 3,5°C. A AMJ-Agência de Meteorologia do Japão informou que era de -3,3°C, às 10h.

Também, a informação do observatório é de que essa neve observada não poderia ser chamada de “maquiagem”, conforme ele anuncia anualmente. “Não podemos afirmar que era ‘maquiagem’ pois a neve era esparsa”, informou para o Nikkei Shimbun.

Já a empresa Weather News informou que com o aumento da temperatura na segunda-feira, pode ser que esses traços de neve possam não ser considerados a primeira coroa do Monte Fuji.

Fontes: NHK, Nikkei Shimbun e Weather News Foto: Hideyuki Miura via Nikkei Shimbun