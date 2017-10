 ‘Flores das ondas’ no Mar do Japão prenunciam o inverno

Na segunda-feira (23), depois da passagem do tufão gigante, número 21, foram constatadas as primeiras ‘flores das ondas’ ou nami no hana (波の花), na costa da província de Ishikawa. Cantada em versos, esse fenômeno da natureza encanta moradores locais e turistas.

Quando a leveza dessas flores, formadas pelas espumas das ondas do mar, batem nas rochas ou em poucas praias do Mar do Japão, os pescadores e moradores sabem que o frio chegou.

Fenômeno das ‘flores das ondas’

Esse fenômeno é observado somente no litoral do Mar do Japão, onde o vento sazonal de inverno golpeia fortemente. À medida que as ondas atingem a costa, com o vento forte, elas levantam espumas leves, que voam ao vento, como flores brancas do inverno.

Para que esse fenômeno nami no hana (波の花) ocorra são necessárias algumas condições essenciais. As águas do mar têm que estar muito limpas e o vento bem forte. Do casamento entre o fitoplâncton com as ondas do mar surgem essas espumas brancas.

Para observar esse fenômeno que se inicia no final do outono e se estende até o fim do inverno é preciso de vento, muito vento. O mar fica bravo, mas dá de presente essas flores.

Dizem que quando essas ‘flores das ondas’, parecidas com espumas de sabão, tocam a roupa clara ou branca, fica manchada de amarelo.

As flores têm uma certa viscosidade por causa dos plânctons. Podem ser apreciadas em Ishikawa, Niigata, na Ilha Sado, e em Hokkaido.

Onde apreciar as ‘flores das ondas’

Em Ishikawa, é na praia chamada Sosogi. Fica em Ishikawa-ken Wajima-shi Machinomachi Sosogi. As pessoas costumam ir para a região para apreciar o fenômeno e, de quebra, saborear os ricos frutos do mar do local.

Fontes: Chunichi e JAF Foto: JAF