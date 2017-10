Agora sim o Monte Fuji recebeu sua primeira ‘maquiagem’

O Observatório Meteorológico de Kofu (Yamanashi) anunciou a primeira coroa de neve do Monte Fuji, em 23 deste mês, com pouca neve, quase imperceptível no dia.

Contrapondo ao anúncio do observatório, a cidade e Fuji Yoshida (Yamanashi) declarou que agora sim se pode dizer que o Monte Fuji recebeu a sua primeira ‘maquiagem’.

A declaração foi feita nesta quinta-feira (26) e as primeiras fotos do dia ensolarado foram imediatamente publicadas pela imprensa.

Segundo informações da cidade, a temperatura no cume foi de abaixo de zero. Com a neve do dia anterior, na quarta-feira, o cultuado monte japonês mostrou essa beleza logo pela manhã.

A primeira cobertura de neve deste outono-inverno ocorreu 31 dias mais tarde em relação ao ano anterior.

Desde 2006 a cidade de Fuji Yoshida vem anunciando a primeira coroa de neve, independente do observatório.

Assista ao vídeo com imagens capturadas pelo helicóptero do Shizuoka Shimbun.

Fontes: NHK, Shizuoka Shimbun e Sankei News Fotos: Sankei News