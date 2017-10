Tóquio está entre as dez metrópoles mais visitadas do mundo

Segundo a edição recente do “Ranking Mundial de Destinos de Viagens” (tradução livre) apresentada pela empresa de cartões de crédito Master Card, a cidade que mais recebeu turistas estrangeiros no ano de 2016 foi Bangkok, capital da Tailândia.

O ranking foi anunciado no “Dia Mundial do Turismo”, definido pela Organização Mundial de Turismo, em 27/set. A Master Card analisou o número de visitantes estrangeiros em 2016 de 132 metrópoles do mundo e realizou o ranqueamento. Esta é a segunda vez que Bangkok fica em primeiro lugar.

“Para metrópoles como Bangkok, Londres, Dubai e Tóquio, o turismo é um elemento fundamental para o crescimento econômico. Os turistas investem principalmente na estada, alimentação e compras, o que ajuda no crescimento das metrópoles como grandes cidades da atualidade e também como cidades turísticas.”, afirmou Carlos Menendez, presidente da Master Card Interprise Parterships.

Eric Schneider, vice-presidente sênior responsável pela região Ásia-Pacífico, explica que a participação no turismo da classe média foi o fator que mais impactou na expansão do turismo.

“Desde 2005, a região Ásia-Pacífico foi a região com maior crescimento na indústria turística. O pano de fundo do ímpeto do crescimento deriva da expansão da classe média do Sudeste Asiático, China e Índia pedem por experiências turísticas principalmente na própria região, e se espera que a tendência continue. É necessário que nos países que continuam atraindo turistas, a revolução setor turístico, prossiga de acordo com as necessidades e preferências da camada dos viajantes, que está em constante mudança, já que a competitividade no turismo está ficando ainda mais acirrada.”, disse Schneider.

Contudo, há alguns países como Xangai onde aproximadamente metade dos visitantes vai por objetivo de viagem de negócio. Entretanto, também há metrópoles como Kuala Lumpur, capital da Malásia, onde 92.2% dos visitantes estrangeiros vão por motivo de turismo.

Veja abaixo a lista das metrópoles mais visitadas de 2016 (os números dentro dos parênteses são o total de visitantes em 2016).

Bangkok/Tailândia (19.41 milhões) Londres/Inglaterra (19.06 milhões) Paris/França (15.45 milhões) Dubai/Emirados Árabes Unidos (14.87 milhões) Cingapura (13.11 milhões) Nova York/EUA (12.70 milhões) Seul/Coreia do Sul (12.39 milhões) Kuala Lumpur/Malásia (11.28 milhões) Tóquio/Japão (11.15 milhões) Istambul/Turquia (9.16 milhões)

Ranking dos países onde os turistas mais gastaram

Além do ranking dos países mais visitados, também foi anunciado o ranking dos países onde os turistas mais gastaram. Tóquio ficou em sétimo lugar, com 11.28 bilhões de dólares investidos pelos turistas. Em primeiro lugar ficou Dubai, com 28.5 bilhões de dólares. O primeiro lugar em número de turistas (Bangkok) ficou em quinto neste ranking, com 14.08 bilhões de dólares.

Fonte: Forbes Japan