Passagens aéreas baratas no inverno

Para quem tem férias a vencer ou vencidas (yuukyuu 有休), pode programar uma viagem aérea para ir a um destino ainda não conhecido. Companhias aéreas de baixo custo e as operadoras convencionais sempre realizam campanhas promocionais.

Desta vez, a companhia aérea ANA-All Nippon Airways está com uma campanha de inverno. O passageiro pode reservar somente os voos como também pode escolher dentre os pacotes de viagem, com voo e hotel.

As partidas e os destinos são Naha, Sapporo, Fukuoka, Nagoia, Tóquio, Fukuoka, Sendai, Nagasaki, Osaka.

Por exemplo, um pacote de viagens saindo do Centrair (Aichi) para Naha (Okinawa), pode custar menos de 40 mil ienes, dependendo do hotel escolhido. E, ainda por cima, acumular milhas.

Se prefere escolher o hotel por conta própria ou tem onde se hospedar em Okinawa, há passagens a partir de 8,9 mil ienes por trecho. Essa tarifa vale para o período de 23 de dezembro a 7 de janeiro. Se prefere passar um inverno diferente, vendo as paisagens todas brancas, uma boa escolha é Sapporo (Hokkaido). No mesmo período a passagem custa a partir de 8,31 mil ienes, para partida do Centrair.

Outros destinos podem ser escolhidos em Kyushu, como Fukuoka, Nagasaki ou Oita. No norte, Sendai pode ser uma outra pedida de inverno.

Se você não pode voar no final de dezembro a começo de janeiro, há outras campanhas até março do ano que vem, com tarifas competitivas.

O fechamento da campanha é 23h59 da sexta-feira (29). Para acessar a página em inglês clique aqui. Para a página em japonês, clique aqui.

Fonte: divulgação Fotos: Wikimedia