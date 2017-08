Viajar é ótimo, mas cuidado com 10 países considerados perigosos

Egito: foi considerado o mais perigoso de todos. Um dos motivos é a atuação do Estado Islâmico (IS) e de outros grupos terroristas, os quais têm realizado ataques em locais públicos, turísticos, transportes públicos, órgãos governamentais, etc. Os homens egípcios, principalmente os dos mercados, são considerados de atitudes agressivas. Todo cuidado é pouco. Já as mulheres devem tomar cuidado com sua aparência, para atender aos costumes locais. Devem escolher roupas para não chamar a atenção, como cobrir os ombros e braços, joelhos e até o tornozelo, evitando vestes que não marquem o corpo. As recomendações chegam até aos cabelos: melhor mantê-los escondidos.

Índia: outro país com alto índice de ataques terroristas. No quesito segurança, há diferenças grandes dependendo da região. Locais como Kerala, Rishikesh, Gujarat, Punjab e Calcutá, destinos preferidos de pessoas que querem aprender ioga, são relativamente seguros. Recomenda-se não andar fora sozinho a noite. Mesmo acompanhada há risco de se tornarem vítimas de agressão sexual, o que é um problema sério no país. Há relatos de muitas mulheres turistas que adquirem as mesmas roupas que as indianas locais, para não ficarem expostas. A recomendação é sair cedo do hotel e voltar antes do anoitecer. Para as mulheres a recomendação é sempre comprar passagem de trem nos vagões de luxo. Em Delhi, procurar usar vagões específicos para as mulheres. No hotel recomenda-se levar um protetor de porta pequeno para travar a porta. Em caso de ter o quarto invadido, a recomendação é sair gritando para pedir ajuda. É recomendável conhecer o caminho de fuga no hotel.