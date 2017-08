Passeio de cavalo no mar, uma experiência relaxante

O jornal Sankei publicou fotos de um passeio diferente para a maioria das pessoas no verão. É o umi-uma (海馬), um passeio sobre o lombo do cavalo, nas águas da praia da cidade de Miura (Kanagawa). Quem mora na cidade vê essas cenas diariamente. No entanto, pode ser novidade para o público de outras províncias. Mesmo que a pessoa nunca tenha cavalgado pode experimentar a sensação de liberdade, frescor e relaxamento.

Os cavalos entram na água, até meia altura, em compasso tranquilo, para proporcionar relax. As pessoas podem experimentar fazer alongamentos sobre o cavalo e passar seus 90 minutos de puro encanto dentro da água.

Segundo o dono do local, Kojima, 32 anos, “mesmo o principiante, se cair, é na água, o que evita lesões e dá tranquilidade. O mais importante é que a pessoa vai ter horas extraordinárias, diferentes de sua rotina”.

Porque montar o cavalo é bom

Os famosos Freud e Jung já explicavam a relação do ser humano com o cavalo. Tanto que existe a equoterapia, que consiste em práticas que envolvem o cavalo para a terapia.

Freud disse “é o único movimento que se assemelha ao movimento do útero materno”, referindo-se a andar de cavalo para tratamento de casos de histeria e insônia.

Para Jung, o arquétipo do cavalo – muito forte – evoca força, poder, autoridade ou domínio.

Onde fazer o passeio de cavalo no mar

O serviço para cavalgar no mar desta temporada vai até 10 de setembro, informa a web page do Horse Trekking Farm Miurakaigan. Depois dessa data, o local promove passeios em terra. Além dos passeios, é também escola de equitação e oferece espaço para outro tipo de lazer, como o churrasco.

Para o principiante em cavalo, não precisa ficar preocupado. Um instrutor o acompanha e o passeio no mar é de forma tranquila. Um passeio de 90 minutos custa 24 mil ienes para o iniciante e 21 mil para as pessoas que já têm experiência.

Horários dos passeios umi-uma (海馬): 10h00 e 13h30 (é preciso estar lá meia hora antes, para os preparativos)

Sob reserva: conferir o calendário online http://beachriding.jp/reserve/

Endereço: Kanagawa-ken Miura-shi Minami Shitaura-machi Kamimiyada 1751-3

Estação mais próxima: a 10 minutos da Miura Kaigan, da linha Keihin

Fontes: Sankei News e divulgação Fotos: Sankei