Paquera na praia: brasileiros adoram e japoneses não curtem

Um dos maiores sites especializados em viagem, Expedia, realizou uma pesquisa com pessoas de 17 países. No verão, as pessoas gostam de visitar praias e lá pode rolar muita coisa como paquera, romance, nudismo, topless e até atitudes detestáveis. O público que respondeu à pesquisa é grande: 15.363 pessoas do mundo, acima de 18 anos.

Paquera na praia

Os números mostram que os japoneses não são nada chegados à paquera na praia – somente 4% respondeu que sim para essa pergunta. Não muito distante, estão os ingleses, com 9%. Os números mostram que pessoas de países calientes têm mais propensão a paquerar na praia. Em terceiro lugar ficaram os mexicanos, em segundo os indianos e em primeiro os brasileiros. Pelo jeito, os verde amarelos não perdem tempo nas areias, aproveitando o clima tropical e pessoas tranquilas num lugar aberto.

Para a pergunta “você já ficou se amassando com alguém desconhecido na praia?”, as respostas mostram mais uma vez que o Japão ficou em último lugar. Nesse aspecto, os americanos ultrapassaram os alemães, os brasileiros, indianos e mexicanos.

Encontro romântico na praia

Ufa! Até que enfim os japoneses aparecem com 25% de respostas positivas, mas ainda assim, ficaram no fim da lista de novo. Os românticos povos de outros países afirmaram que já tiveram encontros românticos na praia, como apreciar o pôr-do-sol a dois. Os mexicanos foram os que mais apreciam isso com 69%, seguido dos brasileiros com 68% e em terceiro os alemães com 65%.

Nudes na praia

A pergunta “você já ficou nu na praia?” também mostra o quanto os japoneses são recatados. Apenas 2% responderam que sim. Os brasileiros ficaram em segundo lugar com 18% e o primeiro coube aos alemães com 28%.

Sobre a prática do topless, o Expedia entrevistou as mulheres. As alemãs parecem ser as que mais gostam do topless, com 31% de respostas positivas. Apesar da mulher brasileira parecer ser liberal, apenas 6% praticou o topless. As japonesas, mais uma vez mostraram-se recatadíssimas: 1%.

Imperdoável na praia

Para quem gosta de ingerir álcool e costuma ultrapassar o limite, atenção. Atitude mais imperdoável pelo público pesquisado foi bebedeira. Ou seja, os povos que mais detestam bêbados nas praias foram os coreanos (74%), seguidos dos japoneses (65%) e depois dos australianos (56%). Os brasileiros ficaram em 9o. lugar com 39%.

Atitudes e comportamentos que os japoneses não gostam na praia

Uma pesquisa avaliou somente o público japonês, em relação ao que mais não gostam na praia. O ranking ficou dessa forma:

66% – quando vão embora, não arrumam/limpam a área 65% – gente bêbada 53% – quem fica ouvindo som com volume nas alturas 52% – gente que tira foto de pessoas desconhecidas 49% – paquera na praia

Fonte: Expedia Fotos: Wikimedia e Pixabay