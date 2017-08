Melhor céu estrelado do Japão é o contemplado por um vilarejo

No verão de 2006, o Ministério do Meio Ambiente designou o vilarejo como o “lugar onde o brilho do céu noturno é adequado para a observação das estrelas”, considerando-o top no Japão.

Isso revitalizou o local, que passou a receber milhares de turistas só para a contemplação do céu estrelado mais lindo do Japão.

Trata-se do Achi Village (Achi-mura), localizado entre o Monte Ena e a cidade de Iida (Nagano). Para a apreciação desse magnífico céu estrelado, os visitantes vão até Havens Sonohara, uma estação de esqui no inverno. Na primavera, verão e outono o local é conhecido como Tenku no Rakuen (天空の楽園) ou Paraíso do Céu, na tradução livre.

Foi criado um tour noturno, para que os visitantes possam tomar uma gôndola e subir à altitude de 1.400 metros. O trajeto leva cerca de 15 minutos. Desse ponto da montanha, os visitantes podem querer tocar as estrelas e as constelações, tamanha a sensação de proximidade.

O céu noturno visto desse ponto transforma-se em uma experiência inesquecível. Céu límpido, cheio de brilhos intensos, como um tapete de diamantes no ar.

Quem costuma contemplar o céu estrelado

Num dos países do mundo onde há mais fotógrafos, eles chegam munidos de câmeras e lentes. Mas, outros grupos também fazem parte desse público.

Os casais sobem até lá para fazer juras de amor ou para pedidos de casamento. Isso ocorre com tanta frequência que o local já foi designado como um ponto romântico. Afinal, sob um céu como aquele, favorece os enamorados.

Supondo que ao chegar, o tempo mude para nublado. Para não decepcionar os visitantes, o Conselho de Promoção de Turismo da Star Village Achi tem cartas na manga. Os integrantes costumam preparar eventos, explica o jornal Sankei.

Informações do vilarejo do melhor céu estrelado

Local: Star Village Achi

Endereço (clique para abrir o mapa): Nagano-ken, Shimoina-gun Achi-mura Chisato 20-2

Reservas: 0265-43-3001 (em japonês)

Ingressos para a gôndola: ¥2.220 para adultos e ¥1.000 para estudantes de primário e ginásio. Crianças abaixo da idade do primário não pagam

Ingressos podem ser adquiridos no período das 18h30 às 19h30 e as gôndolas funcionam nesse mesmo horário

20h00: todas as luzes são apagadas para a contemplação ou apreciação do céu

Segundo a web page há tours que saem de Tóquio, Osaka e Nagoia

HP: http://sva.jp/night_tour/

Assista aos vídeos para conferir a bela paisagem durante o dia e o esplendoroso céu estrelado.

Fonte: Sankei News Fotos: Sankei/divulgação