Evite os dias de pico no feriadão para seus passeios

As famílias japonesas aproveitam o feriado de Obon para retornar às suas origens e visitar parentes. Inclusive para cumprir as cerimônias religiosas em casa ou no cemitério. Outras aproveitam para viajar e descansar a mente. Segundo o noticiário da NHK as reservas de voos e de shinkansen tiveram um aumento médio de 10% em relação ao ano anterior.

As estradas e os meios de transporte ferroviário ou aéreo ficarão congestionados em dias determinados.

Viajar de carro nessa época pode se transformar num pesadelo dependendo do trajeto e do dia. Caso tenha reservas de voo ou shinkansen, o ideal é se deslocar de transporte público para chegar a tempo, tanto no aeroporto quanto na estação.

Pico nas vias expressas com 40Km de engarrafamento

Segundo informações dos órgãos gestores das vias expressas, sentido oposto a Tóquio, a previsão de pico de congestionamento é no dia 11, sexta-feira. Estima-se um engarrafamento de aproximadamente ou acima de 40Km nas principais vias. Na Chuo, por exemplo, no trecho Sagamiko IC a estimativa é de 45Km ou mais. Já em Hyogo, na via expressa Chugoku, na altura do túnel de Takarazuka Higashi, a previsão é de 35Km.

O mesmo ocorre no sentido à capital japonesa. Tanto na Kan-etsu quanto na Tomei a previsão é de cerca de 40Km de engarrafamento. No entanto, as datas para esse rush deverão ser em 13 (domingo) e 15 (terça-feira). Confira a previsão para Aichi clicando aqui.

A recomendação é sempre conferir as condições de tráfego antes de sair para as vias expressas.

Pico no shinkansen

Com o trem-bala (shinkansen) não é diferente das rodovias. As linha Tokaido, Sanyo, Hokkaido, Tohoku e Akita estarão com os vagões lotados neste feriadão, na sexta-feira (11). Especialmente, a linha Tokaido que opera com destino a Tóquio ou Osaka, está com congestionamento de passageiros no dia 15, terça-feira.

Segundo a JR-Japan Railways, até 25 do mês passado, já registrou 2,3 milhões de reservas de assentos nas suas linhas do shinkansen. Ainda assim, a JR informou para a NHK que mesmo no dia do pico, ainda há poltronas, dependendo do horário. Nos demais dias, ainda não está com 100% de reserva.

Pico nos voos

Os aeroportos também estarão movimentados nesses dias, tanto para embarque quanto para a volta, nos voos nacionais e internacionais.

Só nos voos dentro do país, as 12 companhias aéreas receberam 3,569 milhões de reservas, com aumento de 8% em relação ao ano anterior.

Os voos de partida terão pico em 11 e os de volta nos dias 15 e 16. Mas também tem uma previsão da segunda turma de troca de feriado, que tem volta programada para 19 e 20 deste mês.

Já nos voos internacionais são 746 mil passageiros, com destinos diversos, especialmente para os países do sudeste asiático, China e América do Norte. Houve aumento de 7% de passageiros em relação ao ano anterior.

Fonte: NHK Fotos: Pixabay