Duplo diamante em Kagawa por tempo limitado

Parece o Monte Fuji, mas não é, apesar da beleza. O espetáculo do duplo diamante ocorre quando o sol nascente encontra o topo do Monte Sanukifuji. Quando o sol toca o cume da montanha, especialistas e fotógrafos costumam chamar de “diamond”, pela rara beleza.

No caso do Sanukifuji, essa raridade é vista duplamente por espelhar na água do lago Miya (Miyaike).

Esse espetáculo da natureza só pode ser visto em duas épocas do ano. Uma delas é em meados de abril e outra até o final deste mês de agosto.

A recomendação da Associação de Turismo de Marugame é para que os visitantes se preparem com suas câmeras até 29 (terça-feira). O horário do amanhecer tem sido pouco depois das 5h00, por volta das 5h19. Portanto, para quem deseja contemplar, fotografar ou gravar em vídeo, recomenda-se chegar bem antes para garantir um bom lugar.

Vale a pena levantar-se cedo e ir até lá para ter 5 minutos de contemplação.

Info do local do duplo diamante

Endereço: Kagawa-ken Marugame-shi Dokicho Nishi 2 chome 135

Data: até 29 de agosto

Locais para hospedagem: http://www.love-marugame.jp/stay

Centro de informação turística: na estação JR de Marugame – Marugame-shi Shin Machi 6-2

Fontes: Asahi e divulgação Fotos: divulgação