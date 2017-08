Conheça o café temático do Snoopy em Mie

Esse café/teahouse inspirado na tira de jornal Peanuts, em que um dos personagens principais é o Snoopy, fica na cidade de Ise, em Mie. O Peanuts é uma tira de jornal escrita e desenhada pelo cartunista norte-americano Charles Schulz que se tornou muito popular no Japão durante os anos 1970.

O SNOOPY CHA-YA, está localizado nas movimentadas ruas históricas do famoso Santuário de Ise e tem uma loja de produtos temáticos adjacente (galeria de imagens e informações de acesso no final da matéria).

Uma tea house é um estabelecimento que primariamente serve chá e outras refeições leves. Embora a função das tea houses varia amplamente em diferentes países, elas geralmente funcionam como centros de interação social, como os cafés.

A área de recepção do café é bem simples, com um painel de chamada e alguns produtos com tema do Snoopy e sua turma à venda no balcão do caixa:

Dentro do café não há qualquer desenho nas paredes ou objetos relacionados ao Snoopy, mas o ambiente é bem agradável para você tomar alguma coisa, ou mesmo fazer uma refeição leve.

O teor temático está apenas nos pratos e bebidas, inspirados em sua maioria nos personagens Snoopy e Woodstock:

O cardápio e os guardanapos de papel também têm motivo do Snoopy:

O café tem muitos pratos japones populares inspirados na turma do Snoopy:

E bebidas temáticas quentes e geladas também:

Ao lado do café há uma loja que vende uma infinidade de produtos com o tema Peanuts e seus amigos:

Além do SNOOPY CHA-YA em Mie, há outras duas filiais: uma em Quioto e outra em Oita.

Galeria de imagens:

Informações:

Snoopy Cha-Ya Ise (SNOOPY茶屋 伊勢店)

Horário de funcionamento:

Café: das 10h às 16h30 (último pedido às 16h)

Loja de produtos: das 9h às 17h

Site para informações: Snoopy Chaya (em japonês)

Localização, veja aqui



