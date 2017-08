Cachoeiras iluminadas são atrações em Mie

As 48 cachoeiras de Akame (赤目四十八滝) são uma das belas atrações turísticas da província de Mie. O nome vem da lenda de que mais de 1.300 anos atrás, um homem santo e lendário chamado En no Gyoja era ativo. O nome Akame (literalmente olhos vermelhos) vem da história que ele conheceu Fudo Myoo (Deus do Fogo), o qual montava um boi de olhos vermelhos. Essa lenda explica que 48 significa a representação de “muitos”.

Assim, esse local acabou se tornando um ponto místico e atraente. Na área tem um bosque chamado Ninja no Mori e outros lugares para fazer ecoturismo. Vale a pena fazer uma visita com calma.

Cachoeiras iluminadas

Neste feriado de Obon, para quem ainda não tem nada programado, a sugestão é fazer um passeio barato, lindo e relaxante. Aos que residem nas províncias vizinhas de Aichi, Nara, Shiga, Quioto e Osaka, também vale como recomendação.

Além de se banhar de íons negativos, os quais promovem relaxamento, a iluminação nas cachoeiras traz um ar mágico. Para chegar até elas, fileiras de velas dentro dos bambus proporcionam uma claridade suave, tornando o clima romântico.

A noite de verão se torna refrescante para a alma e o coração e se aquece com a alternância das cores.

Cachoeiras cheias de lendas

A que recebe iluminação é a Reijadaki (霊蛇滝). A cachoeira tem cerca de 6 metros de altura e 3 de largura. Cai sobre uma bacia com 7 metros de profundidade. O nome dessa cachoeira foi dado por que a lenda conta que uma cobra branca subia pela rocha e de vez em quando mostrava sua cara pela água corrente.

Outra que pode ser apreciada nas noites de iluminação especial é a Fudodaki (不動滝), com 15 metros de altura e 7 de largura. O nome foi em homenagem a Fudo Myoo é Acalanata, uma deiade do budismo, conhecido como o Senhor Inabalável da Sabedoria. Ele ensina o autocontrole e no Japão é a deiade protetora das artes marciais.

Os visitantes costumam unir as mãos em oração diante da cachoeira Fudo, vista da ponte. Ela é considerada espetacular para o povo nipônico.

Info sobre as cachoeiras

Período da iluminação: 11 a 15 de agosto (caso chova, a atividade é interrompida)

Horário: 19 às 21h00

Local: Praça da Reijadaki (霊蛇滝)

Ingressos: ¥400 para adultos e ¥200 para crianças acima da idade escolar. Abaixo dos 6 anos a entrada é gratuita. Também é gratuita a entrada para o residente em Nabari. Por isso, levar documento que comprove a moradia

Estacionamento: sim, para os visitantes da iluminação é gratuito

Endereço: Mie-ken Nabari-shi Akame-cho Nagasaka (clique no mapa para abri-lo)

Fonte e fotos: divulgação