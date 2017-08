Japão registra novo recorde de turistas estrangeiros no país

No mês de julho, 2.682.000 de turistas estrangeiros visitaram o Japão, segundo o Departamento de Turismo. A agência divulgou que esse número é 16.8% maior do que o mesmo período do ano passado. Com o aumento de mais de 380.000 pessoas, este julho bateu o recorde mensal.

O departamento analisa que os voos das companhias de baixo custo (LCC) foram o principal motivo do aumento. Por nacionalidade, os chineses foram os mais numerosos, com 780.800 pessoas. Em seguida, os coreanos registraram o segundo maior número, com 644.000 visitantes. Embora os chineses continuem sendo os mais numerosos, houve o incrível aumento de 44.1% dos visitantes coreanos, enquanto os chineses obtiveram um pequeno aumento de 6.8%.

Os turistas de Taiwan e Hong Kong foram os seguintes da lista, com 446.600 e 234.600 pessoas, respectivamente. Os americanos também registraram um leve crescimento, com 129.400 pessoas (aumento de 10%). Os turistas vindos de países europeus tiveram um ligeiro acréscimo.

Durante o período de janeiro e julho deste ano, um total de 16.43 milhões de turistas visitaram o Japão. Este número é 17.35 maior do que o ano passado.

Fonte: Sankei e Reuters Imagem: ANN News