De Guarulhos ao centro de São Paulo com helicóptero barato como o táxi Uber

Uma matéria produzida pela agência de notícias AFPBB chamou a atenção dos viajantes para o Brasil e das agências de turismo. Agora é possível desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos e tomar um helicóptero, com tarifa barata. A solução deixou o asfalto para trás e foi encontrada no céu.

O cliente escolhe a data e o horário, espera a confirmação no smartphone e voa do aeroporto ao centro em 9 a 11 minutos. Assim, evita trânsito e longo tempo dentro de um táxi ou veículo dos que vão buscar a pessoa no aeroporto.

Segundo a matéria da agência, os 30Km do trajeto foram feitos em 9 minutos, com o preço de 150 dólares americanos ou o equivalente a 17 mil ienes. Considerando que o passageiro modelo só tinha uma pasta de mão. A tarifa sobe à medida do peso das bagagens, mas isso pode ser orçado via aplicativo.

Helicóptero como táxi dos céus

Quase todo mundo já conhece os serviços considerados eficientes da Uber para chamar um táxi. Com um modelo parecido, a gigante Airbus, lançou um app chamado Voom, em abril deste ano, para o serviço de helicóptero bem mais em conta que o tradicional.

A novidade comemorou 100 dias de voo em 19 deste mês em São Paulo e ganhou popularidade. As estatísticas da companhia apontam que os passageiros preferem evitar os horários de pico de congestionamento. Os horários mais requisitados nesse período foram das 9h e 10 e entre 17h e 20h00, informa a Voom.

“O tempo de duração dos voos é só uma fração das horas gastas dentro de carros. A média de minutos gastos dentro de um voo da Voom é de cerca de 11 minutos. Isso é simplesmente impressionante, considerando que uma pessoa pode demorar até o dobro do tempo apenas para encontrar uma vaga de estacionamento em São Paulo”, explica.

Helicóptero na sua próxima viagem a São Paulo

Uma Subramanian, CEO da Voom, explica que os clientes apontaram o serviço como “conveniente, prático e barato” e é “exatamente o que esperamos ser”.

A Voom está disponível na região comercial de São Paulo, além do aeroporto de Guarulhos, também a partir de Congonhas e Campo de Marte. O passageiro escolhe a partida e o destino dos heliportos disponíveis pelo serviço. Ele pode voar entre 8h e 20h00, de segunda a sexta-feira.

Para conferir o serviço: https://www.voom.flights/

Fontes: AFPBB News e Voom Fotos/imagem: Voom