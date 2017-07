Circuito de Suzuka: novo espaço aquático de aventura para crianças

O corte das fitas do complexo Advent Petit (アドベンプッチ) do Circuito de Suzuka (Mie) ocorreu no sábado (1°), depois de uma grande repaginada na área de brinquedos com água e piscinas.

O Advent Petit foi desenvolvido junto com a Faculdade de Educação da Universidade de Mie. A temática lúdica foi criada para as crianças desenvolverem seus sensos de aventura e criatividade, muito importante para elas.

De acordo com as explicações para a imprensa, o responsável da Universidade de Mie revelou as palavras-chave para o desenvolvimento da área: explorar, mistério, segredo e descoberta. Pelo aspecto pedagógico, são as que agradam as crianças.

O Circuito de Suzuka tem como meta o desenvolvimento saudável dos pequenos durante o verão, no novo complexo.

Além das piscinas para crianças pequenas, bem rasas, de 10 a 60 cm, há brinquedos diversos para alegria e diversão dos pequenos.

Informação do Advent Petit do Circuito de Suzuka

Aberto até 3 de setembro

Ingressos: ¥2.900 para adultos e acima do chugakko (entrada no parque + piscina), ¥2.000 para crianças do shogakko e ¥1.400 para crianças de 3 anos e até a idade escolar. Há opções de passaporte periódicos!

Página web (em japonês): http://www.suzukacircuit.jp/aqua_s/pool/#putti

Local: Circuito de Suzuka

Endereço: Mie-ken Suzuka-shi Ino-cho 7992

Clique no mapa para abri-lo no navegador.

Fontes: divulgação, Chunichi e Car Watch Fotos: Car Watch