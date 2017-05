Viagem ou passeio sobre as águas do mar: quais são os tipos e preços

O navio Kasato Maru deixou o Porto de Kobe no entardecer de 28 de abril de 1.908, com os primeiros 781 imigrantes a bordo. Ele chegou no Porto de Santos no amanhecer de 18 de junho. Quase 2 meses de viagem, com muitas bagagens e esperança de dias melhores em terras brasileiras.

Hoje, no mundo da pressa sem fim, as pessoas preferem viajar de avião ou, por terra, usando o próprio carro ou shinkansen, por exemplo. No entanto, poucos se lembram dos barcos, navios, ferries ou cruzeiros, a não ser que vivam em locais que necessitam do ônibus aquático para as compras ou passeios. Os moradores das ilhas usam barcos ou ferries como transporte público, até para ir à escola, por exemplo.

Passeio de cruzeiros rápidos e casuais

A primeira sugestão são os passeios de navio, seja na hora do almoço como para jantar. O requinte da boa comida com a bela paisagem vale a pena. Há opções para apreciar o hanabi (fogos de artifício) a bordo de um cruzeiro. Há pequenos cruzeiros que partem de portos como de Tóquio, Yokohama, Osaka, Nagoia, Hiroshima, Shizuoka, Kobe e outros. Os preços variam de 3 a 300 mil ienes. Para pesquisar no Google, digite a palavra-chave クルージング.

Viagem de ferry

Que tal fazer uma viagem a bordo de um grande ferry, sem a pressa de um shinkansen? Apesar de não ter o requinte de um cruzeiro, é como se fosse um hotel sobre o mar, seguro e as vantagens são:

Poder levar o carro, moto ou bicicleta (pagam tarifas à parte)

Passagens mais baratas do que o shinkansen

Apreciação da paisagem de forma calma e tranquila

Contribui na redução da emissão de CO2

Por exemplo, uma passagem no ferry que parte do Porto de Ooarai (Ibaraki) ao Porto de Tomakomai (Hokkaido), fica na faixa dos 9 mil ienes. Já, uma de Kobe a Miyazaki, na faixa dos 10 mil ienes.

Supondo que você precise levar o seu próprio veículo por carregar equipamentos de fotografia. Nesse caso, se partir do Porto de Nagoia para Sendai, a tarifa para um veículo de até 5 metros é de 23.700 mais a sua passagem que custa 7.200 ienes, em quarto coletivo.

Há diversos tipos de acomodações dentro de um ferry, desde quartos coletivos a apartamentos com todo o conforto. Também tem restaurante, sala de jogos, ofurô, lojas, torre e deck para apreciar a paisagem, bar e casa noturna para dançar.

Em alto mar, pode ser que não seja possível usar o smartphone por causa do alcance das antenas das operadoras. No entanto, há telefone público nos ferries e, em geral, eles possuem Wi-Fi. Os ferries podem receber pessoas que usam cadeira de rodas.

Para saber mais, consulte a página da Japan Long Course Ferry Association: http://www.jlc-ferry.jp/

Se quer saber como é um dos ferries por dentro: http://www.ferry-sunflower.co.jp/route/kobe-oita/360view/index.html

Se preferir procurar uma companhia específica digite フェリー para a busca no Google.

Viagem de cruzeiro no Japão custa caro?

Os cruzeiros são viagens a bordo de navios mais sofisticados, desde a estrutura até o atendimento aos passageiros. E, por isso, os passageiros também precisam ter um certo requinte, pois há jantares de gala, espetáculos de teatro, dança ou música ou bailes de gala. Nesses casos, os trajes também devem corresponder à altura dos eventos. Assim, os homens se trajam de smoking e as mulheres de longo apropriado. Mas, também há cruzeiros mais casuais. Em cada um dos tipos, há especificação do dress code para cada ocasião, a bordo do cruzeiro.

Comemorar uma data especial como aniversário, bodas de prata ou ouro, formatura, etc. pode ser uma excelente pedida.

Afinal, quanto custa?

O tempo de viagem depende do cruzeiro. Há os de curta duração, de um único dia a mais de um mês a bordo. Os preços das tarifas variam de acordo com o tempo a bordo, pois os serviços também mudam.

O passageiro pode escolher entre a enorme variedade de cruzeiros, se quer viajar pelo Japão, pela Ásia ou pelo mundo afora.

Por exemplo, um cruzeiro intitulado Volta ao Japão na Primavera, parte do Porto de Kobe, passando por Yokohama, Hokkaido, Akita, Kanazawa, Fukuoka, ilhas de Amami e Tanega, retornando ao local de partida. São 12 dias de viagem, com o requinte gastronômico e mais 2 concertos musicais de alta qualidade. Esse cruzeiro custa a partir de 410 mil até 1,8 milhão de ienes, dependendo da categoria do apartamento escolhido. Fora isso, os passageiros precisam ter em mente que os turismos opcionais em cada parada são pagos à parte, além dos serviços a bordo: massagem, manicure, bebidas alcoólicas, etc.

Volta ao mundo de cruzeiro pode custar o valor de uma casa

Além do serviço extraordinário, o passageiro de um cruzeiro pode desfrutar da cultura de cada uma das cidades onde o navio ancora. Em cada porto uma aventura diferente pelos coloridos, musicalidade, sabores, povos e cultura. Mais do que um hotel de luxo flutuante, o cruzeiro proporciona esportes, lazer, atividades artísticas, culturais e gastronômicas, combinada com o requinte superior.

Uma volta ao mundo em 102 dias, a bordo de um cruzeiro de luxo, a tarifa mais barata, em apartamento simples, custa 3,3 milhões se a reserva for feita com bastante antecedência. E a da categoria mais luxuosa pode chegar a 26,25 milhões de ienes ou o preço de uma casa no Japão.

Se as tarifas são caras ou baratas, a avaliação fica por conta do volume de disponibilidade financeira e de tempo do passageiro.

No caso de buscar por um dos cruzeiros de luxo, a recomendação é procurar uma agência de viagens, pois a gama de ofertas é extensa.

Fontes: divulgação Imagens: divulgação e Pixabay