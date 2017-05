Quer adrenalina sobre as águas? Confira a sugestão de rafting em jangada japonesa (vídeo)

Aberta a temporada da conhecida como ikada kudari (rafting ikada). Visitantes de várias partes do país e turistas estrangeiros, têm ido a um rio que fica na divisa entre 3 províncias: Mie, Nara e Wakayama. É uma dica de passeio para quem reside nas regiões Kansai e Tokai.

Essa é uma aventura sobre as águas límpidas do rio do vilarejo Kitayama (Wakayama). A embarcação parecida com uma jangada, feita de troncos de árvore, desce o rio.

No passado, essa jangada japonesa era usada para o transporte de troncos de árvore. Essa jangada japonesa tem como característica as articulações que dão flexibilidade.

1 hora de rafting com a jangada japonesa: muita adrenalina

No entanto, o vilarejo pensou que isso pudesse servir como atração turística. Renovada há 40 anos, para encantar os visitantes, a jangada japonesa, desce cerca de 5,5Km em 1 hora de passeio entre as florestas.

Um entrevistado da CBC disse que é melhor do que a montanha russa. Cada embarcação dessas para fazer o rafting comporta 20 pessoas.

A temporada se estende até 30 de setembro, somente aos sábados, domingos e feriados nacionais. A organização recomenda ir vestido com bermuda, de preferência com tecido que seque logo, chinelos de borracha (não pode ir descalço), camiseta e chapéu ou boné por causa do sol. O colete salva-vidas é emprestado para os visitantes. Os demais pertences podem ser guardados nos coin lockers disponíveis no local.

Confira as informações para reserva, quanto custa e onde fica.

Tarifa de reserva: ¥2.000 para adultos e ¥1.000 para crianças (paga-se fazendo transferência pelo Correio)

Telefone para reserva: 0735-49-2324

Idade para o rafting: 10 a 75 anos

Quanto custa: ¥6.000 para adultos e ¥3.000 para estudante (shogakko)

Detalhe: somente em agosto as tarifas são de ¥7.000 e ¥3.500

Horários para estar no local: 10h20 e 12h40

Local: Michi no Eki Okutoro

Endereço: Wakayama-ken Higashimuro-gun Kitayama-cho Shimooi 335. Clique no mapa para abrir o link

HP oficial: http://site.murablo.jp/sightseeing/ikada/

Assista ao vídeo produzido pela Sankei para ter uma ideia da jangada japonesa utilizada para o rafting único no Japão.

Fontes: divulgação, CBC e Sankei Fotos: divulgação