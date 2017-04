Desbravando as Falésias de Moher – Conheça este ponto turístico europeu

A brasileira Alexia Nagata, bloqueira e colaboradora no Portal Mie, encarou uma viagem de intercâmbio na Irlanda, e enviou uma matéria sobre este belo local turístico! Vamos conhecer?

Desbravando as Falésias de Moher

Por Alexia Nagata

Se você está planejando uma viagem a Irlanda, não pode deixar de fora do seu roteiro de viagem um dos mais famosos cartões postais do país! Estamos falando das Falésias de Moher, localizada no condado de Clare. Os penhascos estendem-se por 8 km na costa do Oceano Atlântico e o ponto mais alto chega a 214 metros. A sua beleza já foi cenário de filmes como a saga ”Harry Potter” e clipes de bandas famosas como Maroon 5.

Atraindo aproximadamente um milhão de visitantes por ano, os penhascos são o destino certo dos turistas no país. Em dias ensolarados, é possível ver o condado de Galway na linha do horizonte.

Para quem se interessou em ir, eu indico a empresa Paddy Wagon, a empresa faz excursões diárias para o Cliffs por apenas 20 euros (aproximadamente 2.300 ienes). O tour de um dia incluí o passeio no penhasco, passeio por uma vila turística, Baby Cliffs, que são penhascos menores, e termina com uma rápida visita ao Bunratty Castle, um castelo medieval no condado de Clare.

O passeio de um dia é muito completo, porém as falésias são tão lindas que é preciso muito mais tempo para apreciar tudo. Super indico esse passeio! Para quem quiser ver mais do nosso passeio no Cliffs of Moher, gravamos dois vídeos mostrando as nossas aventuras pela Irlanda!

Assista e se divirta!

Você pode conferir a segunda parte clicando aqui.

Alexia Nagata é blogueira e está sempre antenada nas novidades pelo mundo. Visite o blog e conheça mais seu trabalho!!

