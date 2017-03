Confira os locais mais visitados do Japão

Divertir-se em viagens nacionais é realmente muito atrativo. Mesmo neste pequeno país, há inúmeros locais que encantam os turistas. Conheça os 10 lugares mais visitados do Japão em 2016, segundo o site Retrip.

10 – Universal City – Osaka

Em décimo lugar, está o “Universal City”. “Universal City” é toda a região que inclui o Universal Studios Japan (USJ) e os arredores.

O Universal Studios teve um aumento súbito de visitantes graças à abertura da tão aclamada área do Harry Potter. Junto a isso, houve um aumento dos turistas que utilizaram os hotéis e restaurantes da região.

Entretanto, não apenas o “Harry Potter”, as colaborações com os mangas populares “Shingeki no Kyojin” e “Evangelion”, e com a Kyary Pamyu Pamyu, uma cantora japonesa. O USJ foi um dos grandes pontos turísticos mais visitados no ano passado.

09 – Os 23 bairros de Tóquio

Os 23 bairros de Tóquio foram um dos pontos turísticos mais visitados em 2016. Afinal, você encontra de tudo nesses bairros, desde coisas bonitas e divertidas a até objetos bizarros e excêntricos.

As cidades mais velhas com diferentes encantos, passeios de cruzeiro, jantares de luxo, portos com fascinantes vistas noturnas, a famosa Sky Tree, o bairro de Shibuya e a avenida de Omotesando, as lojas de marcas especializadas e shoppings de Shinjuku, a cultura nerd e otaku de Akihabara. São tantos atrativos nesta pequena capital que não é possível aproveitar todos eles em apenas poucos dias.

08 – A cidade de Osaka

Juntamente com os bairros de Tóquio, a cidade de Osaka reúne os maiores atrativos do país.

Osaka Aquarium Kaiyukan, Tsūtenkaku, a vila americana, Dōtonbori e outros são um dos maiores pontos turísticos da cidade. Fora isso, o Takoyaki e Okonomiyaki de Osaka são um dos destaques.

E não é só isso! Osaka é a região das risadas. Os teatros de comédia e as comédias ao vivo atraem muitos turistas japoneses todos os anos.

07 – A Ilha de Ishigaki – Okinawa

Com a construção do “New Ishigaki Airport” em 2013, este ponto turístico ficou ainda mais famoso com as viagens eficientes e rápidas.

Os maiores motivos é, definitivamente, a paisagem do local. O azul do mar se estende por toda a ilha. Cercada por um mar azul e um céu limpo, a ilha é um ótimo lugar para esquecer o estresse do cotidiano.

E ainda, um dos atrativos é a deliciosa comida local. Além de ser muito saborosa, o preço amigável é um grande destaque do local.

06 – A cidade de Quioto

O merecido sexto lugar ficou com a cidade de Quioto. A maior cidade japonesa que reúne construções japonesas tradicionais, templos, santuários xintoístas e vestígios de cidades antigas é um dos pontos turísticos mais procurados no Japão, mesmo por turistas estrangeiros.

A cidade passa uma sensação de viagem no tempo com as construções e cidades com o charme do cotidiano de antigamente. Fora isso, há muitas construções que são considerados patrimônios mundiais.

E não se deve esquecer do matcha. Os deliciosos doces e refeições com matcha estão em todo lugar. Saborear um matcha enquanto vislumbra a linda vista da cidade é uma ótima sensação.

05 – Kanazawa – Ishikawa

Em quinto lugar está Kanazawa. Com a construção do Hokuriku Shinkansen, o turismo da cidade alavancou rapidamente.

A cidade de antigas tradições chama muita atenção ainda hoje. Além da fascinante história, os museus de arte da cidade são muito famosos no país. A arte contemporânea da cidade é uma grande diversão para todos.

A culinária local também é muito conhecida. Ultimamente, o sorvete “金箔ソフト – Kinpaku Sofuto” que possui folhas de ouro está ganhando muita popularidade.

04 – Sapporo – Hokkaido

A cidade de Sapporo é característica por possuir diversões por todo o ano e não apenas em sua temporada de neve.

O centro de Sapporo é extremamente urbano e está desenvolvendo diversas linhas de trem. Em lugares mais afastados do centro, o “Jokanzei Onsen” e outros lugares tradicionais são ótimos lugares para se esquecer a barulheira da cidade grande.

Além disso, os deliciosos frutos do mar são característicos da região.

03 – Naha・Shuri – Okinawa

A cidade de Shuri e a capital Naha foram os terceiros pontos turísticos mais visitados em 2016. Como o “Aeroporto de Naha” é o portão de entrada de Okinawa, os visitantes que vão para Okinawa sempre visitarão essa cidade.

Estas regiões que possuem a tradição e o azul da região são muito atraentes. Muitos visitantes do exterior também visitam a região. E ainda, a culinária local é muito saborosa.

Okinawa é a cidade das praias e mares. Há muitas praias que não ficam muito longe do Aeroporto de Naha. É um ponto turístico muito recomendado para pessoas que querem relaxar.

02 – Hakata – Fukuoka

O segundo lugar mais visitado em 2016 foi Hakata. A cidade de Hakata é muito conhecida por suas comidas gourmet, mas ela não possui apenas isso.

O aquário de Marine World Uminonakamichi, o Yahuoku! Dome, a linda vista do Fukuoka Tower e o centro comercial de Canal City são um dos diversos encantos da região.

E claro, o grande destaque é a deliciosa culinária local. O lámen de Hakata e os pratos preparados em panelas são os grandes destaques culinários da região.

01 – Tokyo Disney Resort – Chiba

Uma publicação compartilhada por @knmtune em Fev 19, 2016 às 11:31 PST





Em primeiríssimo lugar está o “Tokyo Disney Resort”. A terra de sonhos foi o lugar mais visitado em 2016.

Jovens e adultos amam a Disney Land. O tour de dois dias pela Disney Land e Sea foi muito popular.

Não importa quando for visitar, a Tokyo Disney Resort é uma terra de sonhos que dá aos visitantes esperança e alegria. Os hotéis ao redor são extremamente populares. Um lugar para aproveitar um ótimo dia com os amigos, familiares e namorados.

Fonte: Retrip