Sakura: Japão já informa a previsão da temporada dessas flores

Segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA), são mais de mil pontos de apreciação das cerejeiras em flor no Japão, no trecho entre Hokkaido e Kagoshima. Ainda que o país esteja pensando se neva ou não, a companhia já se antecipa com a previsão da plena floração da amada sakura. O anúncio foi feito na quarta-feira (18). Sabendo de antemão, é possível marcar reservas para viagens e apreciar as belas flores de cerejeira em Hokkaido, por exemplo.

Sakura nas principais capitais

Em Tóquio, a previsão da floração é para o dia 22 de março, seguida por Nagoia, Kochi e Fukuoka, dia 23. Estima-se que a plena floração deva ocorrer em 30 de março nessas localidades, pois a previsão é de que as flores comecem a desabrochar 4 dias antes em relação ao ano passado.

Já no sul de Kyushu, poderá ocorrer o contrário. A floração deverá se atrasar e, em Kagoshima, esse atraso poderá ser de mais de 1 semana em relação ao ano anterior.

Condições climáticas afetam a floração

Em outubro e dezembro, o arquipélago japonês teve temperaturas mais elevadas, enquanto em janeiro boa parte teve frio intenso. Com isso, a floração poderá se atrasar cerca de uma semana.

Já no norte do Japão, em relação ao ano anterior, a temperatura de outubro foi baixa, a de novembro mais ainda e em dezembro ficou na média. E durante o mês de janeiro, a temperatura deverá ser igual ou inferior a do ano passado, o que fará com que a floração da cerejeira seja, provavelmente, no período normal.

Confira o mapa da floração de sakura

Fonte e imagem: Japan Meteorological Co. Foto: Pixabay