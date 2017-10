Tokyo Motor Show 2017: muito além dos veículos

Uma das 5 maiores exposições de veículos do mundo é o Tokyo Motor Show. Na 45a. edição a expo promete mostrar carros que se conectam, como “mobilidade social” do futuro. Levanta questões como qual é o novo valor que isso trará ou como mudar a conexão do veículo com a sociedade. A proposta é de uma expo participativa, onde os visitantes possam experienciar vivências.

Todas as 14 montadoras japonesas estarão presentes. Nessa superexposição, foram incorporadas várias ideias e tecnologias, as quais vão muito além da moldura da indústria automobilística. Promete uma visão expandida da mobilidade e revolução.

Um dome foi preparado para que 300 pessoas possam entrar juntas e sentir o futuro. Ele é baseado em 6 direções – bem-estar social, universal, movimento, direção, privacidade e compartilhamento. Oferece interatividade com o público para apresentar de forma dinâmica gráficos e simulações aos visitantes.

Montadoras estrangeiras

As maiores marcas internacionais também confirmaram presença no Tokyo Motor Show 2017. Mercedes Benz, Audi, BMW, Citroën, Volkswagen, Renault, entre outras exibirão também o futuro.

Para os amantes dos veículos de 2 rodas, as maiores marcas do mundo como a Kawasaki, Harley-Davidson, Yamaha, entre outras, também mostrarão suas máquinas mais modernas.

The Maze no TMC

Como estão conectados os motoristas com a mobilidade e as cidades, é o conteúdo do The Maze, da PlayStation® VR. Os participantes entram no carro conectado e interpretam o futuro de Tóquio, como um labirinto.

Até 30 participantes poderão se conectar na vivência de uma viagem à cidade do futuro.

Tokyo Motor Show 2017

Período: 28 de outubro a 5 de novembro

Horários: domingo, das 10h às 18h e de segunda a sábado, incluindo o feriado, das 10h às 20h

Ingressos antecipados: ¥1.600 para adulto e ¥500 para colegial

Ingressos no dia: ¥1.800 para adulto e ¥600 para colegial

Ingresso após 16h: ¥900 para adulto e ¥300 para colegial

Locais de venda dos ingressos: Seven Eleven, Lawson, Family Mart, Circle K, Kinki Nippon Tourist e JR, além da venda online no Ticket Port, ePlus, CN Playguide e Rakuten Tickets

Local: Tokyo Big Sight

Fontes e fotos: divulgação