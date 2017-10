Orquídeas raras e premiadas em exposição no Flarie

Uma exposição de coloridas orquídeas de outono atrai público amante das flores, em Nagoia (Aichi).

No parque Flarie, mantido pela prefeitura, no centro da cidade, o salão tem 210 vasos de orquídeas. Dentre elas há uma raridade, de Madagascar, com 80cm de altura, cujas flores têm apenas uma pétala branca.

Também há uma outra, Cattleya Congaree bicolor premiada. A sua beleza está no contraste de um pink acentuado com amarelo.

A exposição prossegue até 30 deste mês.

Além das belas orquídeas, esse parque oferece jardins com outras belas flores e plantas para serem apreciadas. No outono, as dálias contrastam com o verde e outras plantas coloridas.

Também tem um festival do outono, o qual prossegue até 5 de novembro, com exibição de várias abóboras e flores da época.

Depois de uma caminhada pelos belos jardins, é possível fazer uma pausa no café instalado no local. Também tem restaurantes.

Flarie

Horário: 9h às 17h30

Entrada: gratuita

Pet: pode levar, desde que esteja com coleira e guia

Endereço (toque para abrir o mapa): Aichi-ken Nagoya-shi Naka-ku Osu 4 Chome 4-1

Estacionamento: ¥100/20 min. durante a semana e ¥200/30 min. nos fins de semana e feriado

O restaurante e o café funcionam até 22h30

Fonte e fotos: divulgação