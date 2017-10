Festival vegano em Nagoia

O festival vegano que a cada ano atrai um público cada vez maior, sempre aconteceu em maio. Para a temporada de outono, o festival será realizado em um único dia, no domingo, em Nagoia (Aichi).

Para esta edição, o festival contará com um corner de farinha de arroz. Lá serão mostradas as vantagens de trocar as demais farinhas, especialmente, a de trigo, pela de arroz. Também será ofertado um mini curso sobre como utilizar a farinha de arroz para preparar delícias – salgadas e doces. O workshop é gratuito.

Como em todos os festivais anteriores, este também contará com aula gratuita de ioga. Basta levar seu próprio tapete e praticar com centenas de outras pessoas.

Dezenas de barracas gourmet baseadas em gastronomia vegana ou natural estarão presentes para oferecer os alimentos e bebidas.

O total de barracas a expor no festival é estimado em 60. Por isso, certamente, encontrará novidades ou poderá repetir as compras do festival realizado em maio deste ano.

Uma das políticas do festival vegano é que os expositores só usem produtos que não sejam de origem animal. Tampouco podem usar mel ou açúcar refinado nos preparos. Os alimentos podem ser raw (crus), orgânicos ou macrobióticos. A filosofia é que as barracas apresentem produtos naturais seguros e bons para o corpo.

Festival vegano

Data: 22 de outubro

Horário: 10h às 16h

Local: Tsuruma Park (clique no mapa abaixo para abrir o link)

Estacionamento: sim, do parque e é pago

Transporte público: estação de trem JR Tsuruma Koen ou metrô da linha Tsurumai

