Dollhouse: técnica das miniaturas perfeitas e aristocráticas em Aichi

Nascida como brinquedo educativo e aristocrático, na Alemanha, no século 16, dollhouse conquistou o coração, inclusive dos adultos. Na atualidade, vai além do artesanato perfeito. É considerada arte sofisticada e é apreciada por pessoas do mundo inteiro.

No local da exposição há 40 obras, incluindo uma que chama a atenção do público. Os pilares são feitos de mármore de verdade. As obras de arte expostas são produzidas com uma técnica que faz parecer óleo sobre tela. São recortes de revistas que recebem uma química especial para parecer de verdade.

Essa exposição tem obras da Europa e também de artistas japoneses. Em uma delas, parece uma livraria antiga de verdade, tamanha a perfeição das miniaturas.

As casas de boneca atraem os olhares dos visitantes pela riqueza dos detalhes.

A exposição das dollhouses vai até 26 de novembro, no Okazaki World Children’s Museum (おかざき世界子ども美術博物館 – Okazaki Sekai Kodomo Bijutsu Hakubutsukan).

Ingressos: 500 ienes para adultos (acima da idade colegial) e 100 ienes para crianças (até o último ano do ginásio)

Horário: 9h às 17h

Endereço: Aichi-ken Okazaki-shi Oka-cho Aza Toriido 1-1

Clique no mapa para abri-lo e traçar a rota.

Fontes e fotos: CBC TV e divulgação