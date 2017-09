Tokyo Game Show no fim de semana

Aberta para o público no fim de semana, a Tokyo Game Show 2017 abriu as portas na quinta e sexta-feira (21 e 22) para o público voltado para negócios. No fim de semana a feira receberá o público geral, o qual pode ultrapassar 250 mil visitantes.

Este ano o que chama a atenção dessa feira gigante de games é o eSports. Foi reservada uma área extensa, cheia de computadores para que as pessoas possam competir. É um segmento dentro da área de games que vem fazendo subir o faturamento das empresas produtoras, tamanha a popularidade.

As gigantes do mundo dos games marcam presença junto com as demais, no total de 609 companhias. Elas são do Japão e de outros 35 países, incluindo o Brasil.

Game para as famílias e eventos

A feira ainda traz simultaneamente eventos ligados ao mundo dos games. Também faz entregas de prêmios para os melhores do Planeta. É claro que a equipe de desenvolvimento do Pokémon recebeu prêmio de destaque. Também foram premiados FIFA 2017, PlayStation e os games mais famosos do mundo.

O pavilhão 1 está reservado para games voltados para as famílias. E, outro destaque, fica para o cosplay. Afinal, foi dos games que nasceu essa cultura nipônica.

Se bater fome e sede há praça da alimentação com 15 restaurantes. Para conferir o que oferecem clique aqui.

Tokyo Game Show 2017

Assista ao vídeo da premiação para conferir tudo.

Fonte e fotos: divulgação