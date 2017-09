Imperdíveis festivais do maneki neko, o gato da sorte

A superstição japonesa diz que esses gatos da sorte – maneki neko – atraem sorte. Se tem a patinha esquerda levantada atrai pessoas. Já a patinha direita levantada convida o dinheiro.

Seja qual for a patinha levantada, os japoneses gostam de ter um desses na porta de entrada do seu estabelecimento comercial para convidar pessoas a trazerem dinheiro.

Os festivais do maneki neko normalmente ocorrem próximos à data 29 de setembro, pronunciada como “kuru fuku”, pois na escrita japonesa a data é grafada como 9.29. Fuku significa sorte, assim, essa data foi reservada para os gatos da sorte.

Portanto, é um festival de gratidão para os maneki neko que respondem aos modestos desejos do povo convidando a sorte e a felicidade para entrarem em suas casas ou estabelecimentos comerciais.

Agora que compreendeu o significado das patinhas levantadas, fica a sugestão para visitar os festivais que ocorrem em dois locais tradicionais na região Tokai – Mie e Aichi.

Maneki Neko Festival em Ise

Um dos grandes festivais é realizado em Ise (Mie), no Okage Yokocho, próximo ao santuário xintoísta Ise (Ise Jingu).

São mais de 30 mil unidades dos gatos da sorte reunidos de todo o Japão. Artistas se empenharam em produzir desde os tradicionais aos mais inusitados. Há gatos da sorte para todos os gostos.

Uma dessas peças ganhou o preço de 5,4 milhões de ienes. Ele tem um design único e o gato é todo vermelho, cor auspiciosa.

Período: até 1o. de outubro

Horário: 9h29 às 17h29

Entrada: gratuita, porém há objetos para venda

Endereço: Mie-ken Ise-shi Ujinakonoguro-cho 52 (Okage Yokocho) – clique aqui para abri-lo

Recomenda-se usar transporte público

Da estação de trem Ujiyamada da Kintetsu, toma-se um ônibus com destino a Miya-mae e desce no ponto Jingu Kaikan-mae (trajeto de cerca de 20 minutos)

Maneki Neko Festival em Seto

A cidade da cerâmica e da porcelana – Seto (Aichi) – não poderia deixar de homenagear os gatos da sorte. Ela se colore de gatos da sorte artísticos durante 2 dias. Recebe mais de 80 mil pessoas anualmente e é considerado o maior festival de outono da cidade.

A cidade tem lindos e inusitados gatos da sorte criados por 100 artistas de todo o Japão. As obras ficam à venda para o consumidor. Um dos atrativos do festival é a pintura de gatos nos rostos dos visitantes. Especialmente as crianças adoram isso e é gratuito.

Se der fome durante a visita às galerias e lojas, os cafés e restaurantes preparam menus especiais para esse festival.

Data: 23 e 24 de setembro

Horário: 10h às 17h

Endereço: Aichi-ken Seto-shi Kurasho-cho 1-1 ( clique aqui para abrir o mapa

Estacionamento gratuito no Centro Cultural de Seto (瀬戸市文化センター)

Transporte público: tomar o trem da linha Meitetsu e descer na estação Owari Seto

Fontes e fotos: divulgação e CBC TV