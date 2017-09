Festival de Pães do mundo tem representante brasileiro

Os pães, se contados, são em mais de 6 mil tipos no mundo. São de receitas diferentes, com sabores doces, salgados ou picantes. Podem ser servidos como refeição principal tanto quanto lanchinho ou sobremesa.

De acordo com os costumes e tradições de cada país, os ingredientes para o preparo são diferentes. A verdade é que quase todos os povos têm seus pães e suas formas de saboreá-los.

No festival que já está acontecendo no Little World, em Inuyama (Aichi), são 16 pães – alguns inusitados.

Que tal experimentar um pão parecido com um vulcão, recheado com curry de carne de jacaré? Ou, um doce, com frutas tropicais da Tailândia?

Okinawa está presente com um pão do tipo beagle todo colorido e recheado com chantilly. Para quem gosta de doce vai ser atraído pelo visual arco-íris.

Para quem gosta de comida indiana, o nan com espinafre e queijo pode ser uma ótima pedida. Se gosta de pastel assado, vai se encantar com um oferecido por Malta, recheado de queijo.

Sabor do Brasil

Diferente do calzone e da pizza, a Itália está representada pelo solento. Parece uma mistura de calzone com pizza, mas aberta.

Recheio de frango com catupiry pode ser encontrado em coxinha e outros salgadinhos. O Brasil aposta nesse recheio em pão de mandioca.

O parque é temático com muitos locais para serem visitados como casas e restaurantes de vários países do mundo, vestir-se com trajes típicos, etc. Até 9 de outubro estará acontecendo o Oktober Fest dentro do parque. Haverá fogos de artifício nos 3 últimos dias de festa da cerveja.

Festival de Pães (Sekai no Pan Matsuri)

Período: até 3 de dezembro

Local: Little World

Entrada ao parque: adulto paga ¥1.700, silver (acima de 65 anos) paga ¥1.300, estudante de intercâmbio ou colegial paga ¥1.100, estudante de primário ou ginásio paga ¥700 e criança acima de 3 anos paga ¥300

Ingressos e passaportes podem ser adquiridos antecipadamente nas lojas de conveniência de Aichi e região

Cada pão ou sanduíche tem um valor diferente, pago à parte da entrada

Endereço: Aichi-ken Inuyama-shi Imai Narusawa 90-48 ( clique aqui para abrir o mapa

Horário do parque temático: 9h30 às 17h

Web page em inglês: http://www.littleworld.jp/english/index.html

Fonte e fotos: divulgação